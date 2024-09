Da kann einem schon mal schwindelig werden. Wie eine Rakete schoss Fabio Baldé in den vergangenen Wochen in die Herzen der HSV-Fans und durfte zur Belohnung gerade seinen ersten Profivertrag unterschreiben. Fix was los rund um den 19-Jährigen und damit nicht genug: Bereits am Montag kommender Woche wartet der nächste große Höhepunkt, wie der Offensivmann im Interview mit der MOPO verrät. Und dennoch: Baldé hat sich fest vorgenommen, nie zu vergessen, wo er herkommt.