Sein Traum wird wahr: Tolle Nachrichten für HSV-Talent Baldé

In Kürze stehen ihm auch beim DFB alle Türen offen. In dieser Woche wird Fabio Baldé ganz offiziell deutscher Staatsbürger, damit erfüllt sich ein langgehegter Wunsch des 19-Jährigen. Das HSV-Talent besitzt beste Chancen, bereits in wenigen Tagen sein Debüt im DFB-Dress zu feiern.

Noch in dieser Woche wird U20-Nationaltrainer Hannes Wolf sein Aufgebot für die anstehenden Test-Länderspiele seiner Mannschaft bekannt geben. Der DFB-Nachwuchs trifft am 11. Oktober in Ahlen auf Polen und drei Tage später in Wuppertal auf Ghana. Vieles spricht dafür, dass Baldé dann dabei sein wird. Der Einbürgerungsantrag ist in. den letzten Zügen.

Und nach MOPO-Informationen zeigte sich Wolf, der in der Saison 2018/19 den HSV trainierte, angetan von den jüngsten Auftritten des Flügelflitzers. Eine Einladung, um Baldé mal intensiver zu begutachten, wäre nun die logische Folge.

HSV-Profi Baldé besaß bislang nur den portugiesischen Pass

Auch für die U21 des DFB, die von Antonio Di Salvo trainiert wird, könnte Baldé grundsätzlich Thema sein. Da geht es in der EM-Qualifikation nun gegen Bulgarien (11.10.) und nach Polen (15.10.). Ein Einstieg beim jüngeren U20-Jahrgang aber wäre der logischere Weg.

Für den HSV-Profi, Sohn einer portugiesischen Mutter und eines guinea-bissauischen Vaters, würde das DFB-Debüt den nächsten Schritt bedeuten. Der in Wilhelmsburg aufgewachsene Angreifer war bislang im Besitz des portugiesischen Passes. Auch deshalb musste er dem DFB bereits mehrere Male absagen. Nun hat sich die Ausgangslage geändert.

Dass Baldé eine erneute Einladung annehmen würde, steht außer Frage. „Man muss dankbar sein, wenn man die Möglichkeit bekommt, für Deutschland zu spielen“, sagte er kürzlich im MOPO-Interview. „Das ist nicht selbstverständlich. Deswegen steht für mich fest: Sollte ich die Chance bekommen, würde ich der Einladung des DFB folgen.“ Und das, obwohl mittlerweile auch die Portugiesen bei ihm vorgefühlt haben sollen.

Baldé kam in allen sieben HSV-Saisonspielen zum Einsatz

Baldé bastelt weiter an seiner Karriere. Eigentlich war er in dieser Saison für die in der Regionalliga spielende U21 des Vereins vorgesehen, bestach aber in der Sommer-Vorbereitung mit den Profis. Die Folge: In allen sieben Zweitligaspielen dieser Saison kam er zum Einsatz, bereitete schon drei Treffer vor. Zur Belohnung erhielt er kürzlich einen bis Sommer 2029 laufenden Profivertrag. Nun könnte Baldé sich in Kürze das deutsche Nationaltrikot überstreifen.