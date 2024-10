Vorm Topspiel: Zwei HSV-Profis fallen definitiv aus – ein anderer kehrt zurück

Kurzzeitig begann am Freitag bei den anwesenden Fans im Volkspark das große Zittern. Als die HSV-Profis zu ihrer Einheit auf den Platz marschierten, fehlte Sebastian Schonlau. Sofort begann das Rätselraten: Hat es den Kapitän schwerer erwischt? Droht womöglich sein Ausfall am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf mopo.de) in Düsseldorf? Wenige Stunden später folgte die Entwarnung. Stattdessen werden beim Topspiel allerdings zwei andere Profis fehlen.

Bereits beim Abschlusstraining am Samstag wird Schonlau wieder dabei sein, davon geht zumindest Steffen Baumgart aus. Bei dem 30-Jährigen sei lediglich die Belastung gesteuert worden, ließ der Trainer wissen. Weniger gute Nachrichten gibt es von Fabio Baldé und Lukasz Poreba. Wie in den Tagen zuvor fehlte das erkrankte Duo auch am Freitag. Damit hat sich der Ritt nach Düsseldorf für sie erledigt.

HSV-Profis Baldé und Poreba werden in Hamburg bleiben

„Sie sind beide definitiv raus“, so Baumgart. „Sie waren die Woche über krank und hatten auch keinen Belastungstag.“ Selbst eine rasche Genesung am Samstag würde nichts mehr daran ändern, dass beide in Hamburg bleiben.

Während Poreba zuletzt ohnehin im HSV-Aufgebot fehlte, ist Baldé, der am Dienstag eingebürgert wurde und nun auch für die DFB-Teams spielen darf, erstmals in dieser Saison nicht dabei. Zuvor kam er in allen sieben Zweitligaspielen und auch beim Pokalerfolg in Meppen (7:1) zum Einsatz.

Sein Ersatz steht allerdings schon bereit. Nachdem Bakery Jatta die Trainingswoche komplett durchziehen konnte, wird der Gambier sieben Wochen nach seiner in Meppen zugezogenen Verletzung in den Kader zurückkehren. Das bestätigte Baumgart am Freitag. Damit wird der Verlust von Flügelflitzer Baldé im selben Atemzug durch Jattas Rückkehr aufgefangen.