Witziger HSV-Jubel von Karabec: Welcher Instagram-Hype dahinter steckt

Adam Karabec nahm Maß, schlenzte den Ball unhaltbar für Darmstadts Keeper Marcel Schuhen in den Winkel, drehte ab und ließ sich für ein paar Sekunden im Kreise seiner Mitspieler feiern. Dann allerdings stellte sich der Tscheche noch einmal demonstrativ vor die Nordtribüne – und packte eine besondere Geste aus. Karabec ist nicht der erste Profi, der für seinen Torjubel in den letzten Tagen einen neuen Social-Media-Hype aufgriff.

Es geht um den sogenannten „Chill Guy“, der dieser Tage die Meme-Welt auf TikTok und Instagram bestimmt. Es geht um einen lässigen Cartoon-Hund, der seine Hände (Pfoten) in den Taschen einer hochgekrempelten Jeans hat. Seinen Ursprung soll der „Chill Guy“ bei dem Internet-Künstler Phillip Banks haben, der seinen neuen Charakter im Oktober 2023 vorgestellt hatte. Die Bildunterschrift lautete: „Sein ganzes Ding ist, dass er ein entspannter Typ ist, dem alles scheißegal ist.“ Gelassenheit ausstrahlen also, locker bleiben – und nicht in Stress verfallen, so das Motto.

Karabec macht nach HSV-Tor den „Chill Guy“ vor den Fans

Der „Chill Guy“ tritt in den sozialen Medien in den unterschiedlichsten Formen auf – begleitet von verschiedener Musik und vor ganz verschiedenen Hintergrundmotiven. Dazu gibt es dann Texte wie: „Wenn alle dich einen Alkoholiker nennen, aber du bist nur ein entspannter Typ, dem Trinken Spaß macht.“ Oder: „Wenn der Wecker klingelt, aber ich ihn erst mal wegdrücke, weil ich so ein entspannter Typ bin und der Morgen ohne Stress starten muss.“ Kein Stress, könnte sich auch Karabec gedacht haben, der in seinem 15. HSV-Pflichtspiel erstmals traf.

Nach seinem Traumtor zum zwischenzeitlichen 2:1 steckte die Leihgabe von Sparta Prag dann also seine Hände seitlich in das Innere seiner roten HSV-Hose – und schaute: ganz entspannt. Auch Premier-League-Youngster Dean Huijsen (19), der momentan bei AFC Bournemouth durchstartet, packte die Jubel-Pose des „Chill Guys“ zuletzt aus – nachdem der Spanier am vergangenen Donnerstag den 1:0-Siegtreffer gegen Tottenham Hotspur erzielt hatte.

HSV-Trainer Polzin lobt Adam Karabec: „Überragendes Tor“

Über seine amüsante Aktion und seinen herrlichen Treffer sprach Karabec nach dem 2:2-Remis gegen Darmstadt 98 nicht – denn nach dem Abpfiff wurde er zum Dopingtest gebeten. Dafür hatte sich der 21-Jährige unter der Woche ausführlich im MOPO-Interview geäußert – auch zu seiner Zukunft. Und das Reden sowie Schwärmen über Karabec’ Premieren-Bude im HSV-Trikot übernahmen am frühen Sonntagnachmittag dann eben andere Hamburger.

„Überragendes Tor von Adam, das ist das, was wir sehen wollen“, lobte bei Sky Coach Merlin Polzin, dem vor allem die Entstehung des Treffers gefiel: „Wir haben schnell reagiert mit dem ausgeführten Freistoß. Es hat mir gefallen, dass wir schnell im Kopf waren.“ Es war Daniel Elfadli, der geistesgegenwärtig zu Karabec gepasst hatte. „Das war spontan. Ich habe die Situation erkannt, dass man schnell ausführen kann und Adam stand da frei“, erklärte der Vorlagengeber hinterher. „Das Lob geht aber eher an Adam – er hat da einen brutalen Schuss ausgepackt.“ Und im Anschluss daran den „Chill Guy“. Ganz lässig vor der Nordtribüne, wo die vielen HSV-Fans ekstatisch jubelten.