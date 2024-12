Um noch möglichst lange in Hamburg bleiben zu können, will der aus Prag geliehene Adam Karabec mit dem HSV in die Bundesliga. In der MOPO erklärt der Tscheche, wieso er zu Beginn Bedenken hatte. Er spricht über die Tricks von Merlin Polzin und über seine Zukunft. Und er verrät, was nach der Trennung von Steffen Baumgart wirklich in der Kabine geschah.