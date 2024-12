HSV – Darmstadt im Liveticker: Können Polzin und die Hamburger nachlegen?

Der erste Schritt wurde mit dem 3:1-Erfolg gegen den Karlsruher SC getan. Für den HSV, der tabellarisch von der Dichte der zweiten Liga profitierte und sich gleich mal auf Rang zwei hievte. Aber allen voran auch für Merlin Polzin, der sich für ein längerfristiges Engagement als Cheftrainer empfehlen möchte. In beiden Fällen soll am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 (13.30 Uhr) auf den Erfolg im Wildpark aufgebaut werden, denn mit einem Dreier könnte sich der HSV – soweit dies in dieser engen Liga möglich ist – ein wenig in der Spitzengruppe festsitzen und Polzin ganz nebenbei mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel weitere starke Argumente für sich sammeln. Ob das gelingt? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Spielszene.

Das Spiel im Liveticker