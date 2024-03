„Wir müssen aufpassen“: Van der Brempt macht dem HSV Sorgen

Ein HSV-Profi nach dem anderen meldete sich zuletzt mit Blessuren ab, der Freitag aber brachte eine positive Nachricht: Miro Muheim kehrte ins Team-Training zurück und dürfte am Sonntag gegen Wiesbaden in die Startelf rücken. Drei andere Profis aber machen Sorgen.

Vor allem Ignace Van der Brempts Gesundheitszustand stellt Steffen Baumgart alles andere als zufrieden. Der Belgier hat seine muskulären Probleme aus dem Oktober nie zur Gänze auskuriert, wird immer mal wieder zurückgeworfen. So auch jetzt.

Ignace Van der Brempt kämpft mit muskulären Problemen

„Wir müssen aufpassen und auch mal einen Schritt zurück machen”, warnt Baumgart. „Er wird uns fehlen, aber wir sollten an den Jungen denken und ihn in einen körperlichen Zustand bringen, damit er abrufen kann, was er leisten kann.”

Am Sonntag dürfte William Mikelbrencis den Belgier hinten rechts ersetzen, er scheint im Duell mit Nicolas Oliveira die Nase vorn zu haben.

Neben Van der Brempt machen auch Jean-Luc Dompé und Noah Katterbach (muskuläre Probleme) weiterhin Sorgen. Offen, ob sie nach der Länderspielpause in Fürth (31.3.) wieder ran können.