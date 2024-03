Baumgart bestätigt vier HSV-Ausfälle – und macht eine Ausnahme

Mindestens 54.000 Zuschauer werden beim HSV-Heimspiel am Sonntag gegen Wehen Wiesbaden (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) im Volksparkstadion dabei sein. Einige Profis werden hingegen fehlen.

Was sich bereits abgezeichnet hatte, bestätigte HSV-Trainer Steffen Baumgart auf der Pressekonferenz am Freitag: Stephan Ambrosius, Ignace Van der Brempt (muskuläre Probleme), Noah Katterbach und Jean-Luc Dompé fallen aus. Moritz Heyer ist zudem gesperrt. Gerade auf den Außenverteidiger-Positionen wird es somit wie berfürchtet personell eng.

Muheim wohl direkt in der Startelf

Die gute Nachricht: Miro Muheim, der die letzten beiden Spiele verpasst hatte, konnte am Freitagvormittag erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren. Baumgart ist bereit, für ihn eine Ausnahme zu machen: „Miro wäre also aufgrund der personellen Situation auch einer für den Kader, vielleicht auch für die Startelf. Wovon ich kein Freund bin, aber in der Situation müssen wir über alles nachdenken.“

Für den zweiten Außenposten kommen mit William Mikelbrencis und Nicolas Oliveria zwei 20-Jährige in Frage.

Zum Spiel gegen Aufsteiger Wiesbaden sagte Baumgart: „Es muss eine andere Leistung her. Alle im Stadion müssen sehen, dass wir mit aller Macht gewinnen wollen. Wir erwarten einen tiefstehenden Gegner, der sehr gut verteidigen kann. Sie agieren mit großgewachsenen Spielern, haben mit Florian Stritzel einen sehr starken Torwart. Daher musst du die wenigen Chancen, die sich bieten, konsequent nutzen. Auch das Umschaltspiel ist gut. Da brauchen wir entsprechende Lösungen – und an denen haben wir gearbeitet.“