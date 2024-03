Vier Verteidiger fallen aus: Jetzt schlägt die Stunde der HSV-Youngster

Auch am Donnerstag konnte Miro Muheim nur individuell trainieren. Für Ignace Van der Brempt hat es nicht mal dafür gereicht. Zusammen mit Noah Katterbach (verletzt) und Moritz Heyer (gesperrt) droht für das Spiel gegen Wiesbaden damit der Ausfall von vier Außenverteidigern.

Was will Steffen Baumgart nun machen? Sollte nicht zumindest Muheim noch das Rennen gegen die Zeit gewinnen, muss der HSV-Coach auf die Youngster William Mikelbrencis und Nicolas Oliveira setzen. Beide kamen in diesem Jahr noch gar nicht bei den Profis zum Einsatz.

Das könnte Sie auch interessieren: Interesse vom HSV? So plant Kölns Schmitz seine Zukunftsentscheidung

Zuletzt spielte das Duo in Liga zwei im Dezember 2023 beim 2:0 in Nürnberg. Auch damals war es nur eine Notlösung.