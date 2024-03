Interesse vom HSV? So plant Kölns Schmitz seine Zukunftsentscheidung

Steffen Baumgart ist nicht dafür bekannt, dass er davor zurückschreckt, Profis auf seinem Trainer-Weg mitnehmen zu wollen. Das zeigte schon das Beispiel von Sebastian Schonlau. Den HSV-Kapitän hätte Baumgart 2021 am liebsten vom SC Paderborn mit zum 1. FC Köln gelotst. Das klappte nicht. Nun aber könnte es sein, dass ein Spieler vom „Effzeh“ im Sommer seinem Ex-Coach in den Volkspark folgt.

Beim HSV könnte im Sommer eine Vakanz auf der Position hinten rechts entstehen. Die Zukunft von Leihgabe Ignace Van der Brempt (RB Salzburg) ist offen. Das könnte Benno Schmitz zu einem Kandidaten werden lassen. Der 29-Jährige war in Köln unter Baumgart gesetzt, spielte als Profi unter keinem Coach öfter (80-mal). Der neue Trainer Timo Schultz entzog ihm zuletzt in der Domstadt aber den Stammplatz – und Schmitz’ Vertrag läuft aus, die Tendenz geht klar in Richtung Abschied.

Folgt er seinem Ex-Trainer im Sommer ablösefrei? Nach MOPO-Informationen will sich Schmitz in den nächsten vier bis fünf Wochen für einen Verein entscheiden. Interesse an ihm gibt es aus dem Ausland – aber auch aus der Bundesliga. Klopft auch der HSV noch an?