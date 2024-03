Aufsteiger-Angst beim HSV: Baumgart macht eine Ansage

Nach den sehr ernüchternden beiden Auftritten gegen Osnabrück (1:2) und in Düsseldorf (0:2) will der HSV am Sonntag mit einem Sieg im Volkspark zurück in die Erfolgsspur finden. Dass mit Wehen Wiesbaden ein Aufsteiger als Gegner kommt, macht die Sache zumindest im Vorfeld nicht leichter.

Das Problem hatte der HSV schon häufiger in der Vergangenheit. In dieser Spielzeit ist es jedoch mal wieder besonders deutlich. Mit Wehen Wiesbaden, der SV Elversberg und dem VfL Osnabrück spielen in dieser Saison drei Drittliga-Aufsteiger in der Zweiten Liga. Fünf Spiele hat der HSV gegen das Trio bislang gemacht. Dabei gab es für die Hamburger nur einen Sieg (1:0 gegen Elversberg), ein Remis (1:1 in Wiesbaden) und gleich drei Niederlagen (zwei gegen Osnabrück sowie ein 1:2 in Elversberg).

HSV mit schlimmer Bilanz gegen Zweitliga-Aufsteiger

Nun steht mit dem Heimspiel gegen Wiesbaden das letzte Duell in dieser Saison gegen einen Aufsteiger auf dem Programm. Zum Glück für den HSV …

„Es geht nicht um kleine und große Gegner. Wir sind meistens der Favorit, wir müssen Antworten haben und in der Lage sein, diese Mannschaften zu schlagen“, sagt Steffen Baumgart, der den Knackpunkt durchaus erkannt hat. „Wir haben gegen tiefstehende Gegner Probleme. Das hat man in den letzten beiden Heimspielen gesehen, das ist Fakt.“

Genau so ein Gegner wird nun wieder erwartet. Für Baumgart hat Wiesbaden sogar die beste Abwehr der Liga. „Die Mannschaft verteidigt sehr diszipliniert, hat ein klares Konzept, mit einem sehr guten Umschaltspiel. Da brauchen wir Lösungen“, so der Trainer, der nun von seinen Spielern endlich auch entsprechende Taten auf dem Platz sehen will.

Baumgart geht es nicht um Schönheit – nur um den Sieg

Seine Ansage: „Am Ende geht es darum, dass du die Räume findest, die wir in den vergangenen beiden Spielen nicht gefunden haben. Es geht darum, das Spiel mit aller Macht zu gewinnen. Es geht nicht darum, ob du gut oder schlecht spielst, sondern ob du die drei Punkte holst. Das muss zu sehen sein.“

Von 15 Punkten holte der HSV gegen die Aufsteiger in dieser Saison erst vier. Elf Zähler wurden so schon verloren. Damit muss nun Schluss sein!