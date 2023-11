Wieder Wechsel in der Viererkette: Wie löst Walter das Abwehr-Problem?

Um 11.27 Uhr platzte es aus Tim Walter heraus. „Make pressure”, brüllte der HSV-Trainer in Richtung von Dennis Hadzikadunic, der seinen Trainingsgegenspieler aus Walters Sicht nicht energisch genug bedrängt hatte. „Make pressure”, der Bosnier solle also bitte resoluter Druck ausüben. Das wird Hadzikadunic auch kommende Woche wieder tun müssen – und zwar auf seine Konkurrenten, um sich zurück in die HSV-Startelf zu kämpfen, in der er gegen Braunschweig gelbgesperrt fehlen wird. Weshalb Walter wieder zum Umbau der Abwehr gezwungen ist – und eine erneute Ketten-Reaktion droht.

Zumindest hat der Coach mehr Alternativen als zunächst befürchtet. Guilherme Ramos konnte auch am Dienstag voll mittrainieren, steht nach seinem Ausfall gegen Kiel also wieder zur Verfügung am Freitag. Und auch bei Stephan Ambrosius, der zuletzt an muskulären Problemen gelitten hatte, besteht Hoffnung. Der 24-Jährige trainierte am Dienstagvormittag nur individuell mit Ball, wirkte nachmittags in der zweiten, auf die Defensive zugeschnittenen Einheit aber voll mit.

Doch unabhängig davon, ob es Ambrosius oder notfalls doch Allrounder Moritz Heyer respektive Youngster Valon Zumberi sein wird, der zentral neben Ramos verteidigt, steht schon fest: Im 16. Saison-Pflichtspiel wird Walter bereits die achte (!) jeweils voneinander abweichende Viererkette in der Abwehr aufbieten müssen.

Lediglich ein einziges Mal konnte der HSV diese Saison in der Liga dreimal hintereinander mit derselben Defensiv-Reihe spielen. In den vergangenen vier Zweitliga-Partien stand sogar immer eine andere Kette auf dem Platz – und gegen Braunschweig wird es definitiv die fünfte verschiedene sein. Was in puncto Eingespieltheit problematisch ist und sich zudem negativ auf die Punkte-Ausbeute auswirkt.

Mit dem Quartett bestehend aus Ignace Van der Brempt (nach Muskelfaserriss im Aufbautraining), Ramos, Hadzikadunic und Miro Muheim konnte Walter in dieser Zweitliga-Saison am öftesten spielen. Fünfmal, um genau zu sein, und der HSV holte in diesen Partien 13 von 15 möglichen Punkten. Auf diese Kette kann Walter aber seit Wochen und auch am Freitag wieder nicht setzen – und muss hoffen, dass eine negative Reaktion auf der Ergebnistafel ausbleibt.