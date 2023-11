Abwehr-Sorgen des HSV: Einer ist zurück, einer wackelt, einer schafft’s wohl nicht

Diese Rückkehr machte Tim Walter richtig froh. Als der Trainer seine Profis am Montag zur ersten Einheit der Woche auf den Platz bat, war auch Guilherme Ramos dabei und absolvierte große Teile der Schicht. Der Abwehrmann (litt unter Adduktorenproblemen) dürfte gegen Braunschweig dabei sein.

Walter ist damit eine Sorge los, denn die Abwehr-Not ist enorm. Dennis Hadzikadunic fehlt gelb-gesperrt, Sebastian Schonlau (Wade) fällt sicher aus. Ob der lädierte Stephan Ambrosius eine Chance auf einen Einsatz hat, dürfte sich am Dienstag zeigen. Dann will der Ghanaer versuchen, Teile des Teamtrainings zu absolvieren.

Van der Brempt trainiert individuell

Am Montag trainierte er zusammen mit Schonlau noch individuell. Schafft es Ambrosius nicht, würden Moritz Heyer oder Valon Zumberi am Freitag in die erste Elf rücken.

Und Ignace Van der Brempt? Der Belgier tastet sich nach seinem Muskelfaserriss langsam an das Teamtraining heran, trainierte individuell, braucht aber zumindest noch einen weiteren Tag. Sein Einsatz am Freitag dürfte eher kein Thema sein.