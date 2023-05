Wer macht den Jatta? Diese Optionen hat HSV-Trainer Walter

Wer vertritt den „Unersetzlichen“? Weil der von Tim Walter schon öfter so bezeichnete Bakery Jatta aufgrund seiner Gelb-Sperre gegen Paderborn aussetzen muss, ist dies eine der zentralen Fragen, die der HSV-Trainer in dieser Woche beantworten muss.

Und er tat es am Mittwoch so: „Wir haben viele Optionen. Ob wir mit einer anderen Formation spielen, ob wir mehr aus dem Mittelfeld agieren, ob wir die Position Eins zu Eins ersetzen, ob wir mit zwei Stürmern und vier Mittelfeldspielern spielen oder ob wir mit einer Dreierkette spielen.“

Wegen Gelbsperre: Jatta fehlt dem HSV gegen Paderborn

Walter pokert also noch bei der Frage, wer am Freitag auf dem Platz den Jatta machen wird. Letztmals nicht in der Startelf stand der Gambier, der gestern individuell trainierte und die Sperre unfreiwillig dafür nutzt, um seine Knöchelprobleme gänzlich auszukurieren, Ende Februar.

MOPO

Damals, vor dem Spiel in Darmstadt (1:1), war Jatta zu spät zu einer Besprechung gekommen und erhielt dafür die Quittung: einen Bankplatz. Genau dort musste in den vergangenen fünf Partien stets Ransford Königsdörffer Platz nehmen – aber Walter sagt auch: „Ransi spielt immer eine Rolle.“

HSV-Startelf: Königsdörffer größter Favorit auf Jatta-Ersatz

Wie schon in Darmstadt könnte der 21-Jährige nun der Eins-zu-Eins-Ersatz für Jatta sein. Zumal Königsdörffer am Böllenfalltor in dieser Rolle zu überzeugen wusste, als Rechtsaußen zu den besten HSV-Akteuren zählte und früh traf. Eine Wiederholung dieses Ablaufs gegen Paderborn dürfte nicht nur nach seinem Geschmack sein.

Dass Xavier Amaechi, dessen Vertrag im Sommer endet, nach der harten Kritik von Walter nach dem Test gegen Braunschweig noch mal zur Option wird, scheint hingegen ausgeschlossen. Zumal er wegen Sprunggelenks-Problemen auch am Mittwoch nur alleine in den Katakomben übte und Walter lediglich sagte: „Schauen wir mal, wie es weitergeht.“