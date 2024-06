Welche HSV-Profis den Trainingsstart verpassen – und warum

Robert Glatzel wird da sein, natürlich. Das steht seit dem vergangenen Samstag fest. Und wenn die HSV-Profis am 1. Juli in Schneeverdingen erstmals wieder auf den Trainingsplatz marschieren, werden die Fans, die das Camp im nördlichen Niedersachsen besuchen, noch viele weitere bekannte Gesichter sehen. In László Bénes, dessen Zukunft nach wie vor ungeklärt ist, könnte mindestens ein Profi aber nie mehr mit seinen HSV-Kollegen üben. Und auch einige andere Spieler werden die ersten Einheiten der Sommervorbereitung verpassen.

Moritz Heyer hat am vergangenen Freitag geheiratet und ist mit seiner Frau momentan in den Flitterwochen auf den Seychellen. Ludovit Reis entspannt nach seinem Amerika-Trip nun mit seiner Familie auf Ibiza. Und Noah Katterbach ist mit seiner Freundin noch auf Mauritius. Alle drei werden in eineinhalb Wochen allerdings zurück im Volkspark erwartet, am 29. und 30. Juni stehen zunächst einige Leistungstests an – (noch) nicht jedoch für ein Quintett.

Suhonen, Pherai und Mikelbrencis auf Länderspielreisen

Bénes, der mit der Slowakei am Freitag (15 Uhr, RTL) im zweiten Vorrundenspiel auf die Ukraine trifft, wird sich nach der EM – unabhängig von seiner Zukunftsentscheidung – natürlich erst einmal in den Urlaub verabschieden. Für wie lange, hängt auch vom Abschneiden der Slowaken beim Turnier ab. Auch die Nationalmannschaftseinsätze anderer HSV-Profis liegen aber noch nicht lange zurück und sind verbunden mit einem genehmigten Sonderurlaub.

Anssi Suhonen war Anfang des Monats noch mit Finnlands A-Team auf Reisen, das letzte Freundschaftsspiel gegen Deutschlands EM-Auftaktgegner Schottland (ein 2:2 am 7. Juni) liegt noch keine zwei Wochen zurück. Immanuel Pherai feierte am 5. Juni (4:0 gegen St. Vincent und die Grenadinen) sein Debüt für die Nationalmannschaft Surinames und kam auch am 8. Juni (4:0 gegen Anguilla) noch mal zum Einsatz.

nd während das Gros der HSV-Profis bereits seit dem Tag nach dem letzten Zweitliga-Saisonspiel gegen den 1. FC Nürnberg (4:1 am 19. Mai) frei hat, lief William Mikelbrencis sogar erst am vergangenen Sonntag noch mal für die französische U20 auf.

Kehren Bénes und Hadzikadunic wieder zum HSV zurück?

Pherai, Suhonen und Mikelbrencis werden daher sehr sicher mit Verspätung ins HSV-Training einsteigen, die genauen Zeitpunkte sind noch offen und können von Spieler zu Spieler variieren. Auch Bénes darf seinen Sonderurlaub nach der EM erst noch genießen, bevor er nach Hamburg zurückkehrt oder andernorts unterschreibt.

Und dann wäre da noch Dennis Hadzikadunic: Die Zukunft des Innenverteidigers ist ebenfalls noch nicht final geklärt, nach den Länderspielen mit Bosnien-Herzegowina (0:3 gegen England am 3. Juni; 0:1 gegen Italien am 9. Juni) darf aber auch er so oder so noch etwas länger die Beine hochlegen.

Alle anderen HSV-Profis, die kürzlich nicht auf Länderspiel-Tour waren, müssen – Stand heute – am 29. Juni wieder in Hamburg vorstellig werden. Und das gilt auch für diejenigen, deren Verbleib nicht gesichert ist, die ähnlich wie Mikelbrencis also als Wackelkandidaten im Kader gelten – wie zum Beispiel die Leihrückkehrer Jonas David und Valon Zumberi oder aber auch Elijah Krahn, Levin Öztunali sowie der frischverheiratete Heyer.