Er ließ sich Zeit, denn es gab einiges zu feiern in der Kabine. Erst um 21.19 Uhr, knapp eineinhalb Stunden nach dem so überraschenden Sieg gegen Belgien, verließ László Bénes am Montagabend den Ort der Glückseligkeit und schlenderte lächelnd zum Mannschaftsbus des slowakischen Teams, der im Bauch der Frankfurter Arena parkte. Das überraschende 1:0 gegen den Weltranglisten-Dritten Belgien sorgte für Hochstimmung bei dem HSV-Profi, obwohl dieser gar nicht zum Einsatz gekommen war. „Mit den Fans zu feiern, das alles hier, war ein unglaublich schönes Erlebnis“, sagte Bénes der MOPO und sprach anschließend auch über seine Zukunftspläne.