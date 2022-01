Die Parallelen waren deutlich zu erkennen. Das 1:1 in Dresden war für den HSV in vielen Punkten eine Kopie des 1:1 gegen Schalke kurz vor der Winterpause. In beiden Spielen gab der Gegner mehr Torschüsse ab, in beiden Spielen ging der HSV trotzdem in Führung, in beiden Spielen sah vor dem 1:1 Jan Gyamerah nicht gut aus. Bekommt der Linksverteidiger nun die Quittung und landet auf der Bank?

In Dresden war es ein wenig auch die Frage der Alternativen. Weil Miro Muheim das Trainingslager in Spanien Anfang Januar mit Oberschenkelprobleme beendet hatte und nicht komplett fit war, erhielt Gyamerah den Vorzug. Nun scheint Muheim aber wieder bereit zu sein.

„Er macht es gut, jetzt muss man schauen, wie es am Dienstag aussieht. Jeder Außenverteidiger ist eine Alternative“, sagt Tim Walter, der Gyamerah für sein Verhalten vor dem 1:1 in Dresden zwar nicht öffentlich kritisieren will. Klar ist aber auch: Muheim macht Druck.