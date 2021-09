Seit dem letzten Heimspiel hat sich im HSV-Kader einiges getan. Mit Toni Leistner (VV St. Truiden) hat ein Profi den Verein verlassen, zwei neue kamen mit Mario Vuskovic (Hajduk Split) und Tommy Doyle (Manchester City) seitdem dazu. Ob beide zu Blitz-Alternativen für das Sandhausen-Spiel (Samstag, 20.30 Uhr, MOPO.de Liveticker) werden? Es sieht stark danach aus.

„Mit Sicherheit kann einer in den Kader rutschen“, hatte Trainer Tim Walter am Donnerstag gesagt: „Wer das sein wird, kann ich noch nicht sagen.” Definitiv nicht im Kader ist der verletzte Finne Anssi Suhonen.

Laut „Bild“ werden Doyle und Vuskovic direkt dabei sein. Robin Meißner steht demnach nicht im Kader.

Doyle? Vuskovic? Wer rutscht in den HSV-Kader?

Für Vuskovic spricht, dass die Hamburger defensiv nicht gerade üppig besetzt sind. Nach Leistners Abgang und den Verletzungen von Stephan Ambrosius und Josha Vagnoman bleiben nur Linksverteidiger Miro Muheim und Allrounder Maximilian Rohr als Alternativen.

Doyle hingegen könnte mit seiner Freistoßstärke zur Geheimwaffe werden. „Wir sehen in Tommy die Spielfreude, die er an den Tag legt“, freute sich Walter und ergänzte: „Wir haben in beiden Jungs Potenzial.“ Die knapp 20.000 Fans könnten es am Samstag zu sehen bekommen.