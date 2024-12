Vor Ulm-Reise: HSV muss um diesen Profi zittern – neue Chance für Sahiti?

Nachdem der HSV zuletzt gerade bei den kleineren Vereinen der Liga Probleme hatte, soll in Ulm (Samstag, 13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) alles anders werden. Noch ist allerdings nicht ganz klar, welche HSV-Profis sich am Freitagnachmittag per Flieger auf den Weg Richtung Süden machen werden. Vor allem ein Offensivmann bereitet noch Sorgen.

Abgesehen von den Problemen zwischen den Pfosten (erst brach sich Matheo Raab die Hand, dann meldete sich Tom Mickel krank ab) lösten sich im Volkspark einige Personalprobleme zuletzt in Luft auf. Nachdem er sich in der Schlussphase gegen Darmstadt (2:2) leicht verletzt hatte, kehrte Jean-Luc Dompé am Donnerstag ins Teamtraining zurück. Auch die zuletzt leicht erkälteten Sebastian Schonlau und Dennis Hadzikadunic wirkten wieder mit. „Die Jungs sind so weit genesen“, ließ Trainer Merlin Polzin wissen. Das gilt auch für Jonas Meffert (Armprobleme).

HSV-Profi Baldé leidet unter muskulären Problemen

Ein Sorgenkind aber bleibt noch. Ob Fabio Baldé die Reise nach Ulm mitantreten kann, ist offen. Der Flügelspieler leidet unter muskulären Problemen. „Wir können noch nichts Genaues sagen“, so Polzin. Die medizinische Abteilung wird bei Baldé das letzte Wort haben. Aber: Die Zeit drängt. Bereits am Freitagvormittag steigt das Abschlusstraining im Volkspark.

Sollte Baldé ausfallen, fehlt Polzin einer seiner wichtigsten Einwechselspieler. Der 19-Jährige, der so rasant in die Saison startete und auch für Deutschlands U20 debütierte, kam in beiden Spielen unter dem Interimscoach (in Karlsruhe und gegen Darmstadt) zum Einsatz.

Emir Sahiti? „Wir sind von seiner Qualität überzeugt“

Fehlt er, könnte sich eine neue Kaderchance für Emir Sahiti ergeben. Der Kosovare, der im Sommer von Hajduk Split zum HSV wechselte, wartet noch auf seinen Durchbruch in Hamburg, stand zuletzt nicht mal im Kader. „Aber wir sind von seiner Qualität überzeugt“, stellt Polzin klar. „Er besitzt viele Qualitäten im Eins-gegen-Eins und kann es immer wieder schaffen, den Gegner vor Probleme zu stellen, was in der zweiten Liga definitiv von uns gebraucht wird.“

Möglicherweise schon als Joker in Ulm, sollte Baldé es nicht schaffen, fit zu werden.