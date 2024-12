Tor-Alarm! Zwei Keeper fehlen – dieser Teenager rutscht in den HSV-Kader

Viel darf jetzt zwischen den Pfosten des HSV nicht mehr passieren, ansonsten wird es dramatisch. Nachdem sich Matheo Raab zum Wochenstart einen Handbruch zuzog und länger ausfallen wird, meldete sich nun auch Tom Mickel für die Partie in Ulm (Samstag, 13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) krankheitsbedingt ab. Damit rutscht plötzlich ein 19-Jähriger erstmals in den Profikader und reist als Ersatz für Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes mit zum Aufsteiger.

Unverhofft kommt oft, Hannes Hermann kann davon ein Lied singen. Was auch immer der Nachwuchskeeper des HSV an diesem Wochenende vorhatte, er wird alle Pläne canceln müssen. Und das wohl nur zu gern. Die Ausfälle Raabs und Mickels sorgen dafür, dass der Schlussmann der U21 erstmals in den Profikader rutscht.

Hermann ist in Ulm als zweiter HSV-Keeper dabei

„Hannes wird auf jeden Fall einer der Jungs sein, die im Torwartteam aufrutschen“, ließ HSV-Trainer Merlin Polzin wissen und lobte: „Er ist schon jahrelang im Verein, hat eine fantastische Entwicklung genommen.“

Daniel Heuer Fernandes (l.) trainiert vorerst ohne Matheo Raab beim HSV.

Hermann wird dabei sein, wenn sich die HSV-Profis am Freitagnachmittag mit dem Flieger auf den Weg in den Süden machen. Was aber hat der aus dem Kreis Stormarn stammende Keeper drauf?

Über den SV Eichede kam er 2016 im Alter von elf Jahren zum HSV, trainiert seit eineinhalb Jahren regelmäßig bei den Profis mit. Im vergangenen Sommer unterschrieb der achtfache Junioren-Nationalkeeper seinen ersten Profivertrag (läuft bis 2027). Weil Hermann blieb, ließ der HSV den Vertrag mit Steven Mensah (damals Togos Nationalkeeper) auslaufen.

Hermann kam 2016 mit elf Jahren zum HSV

Heimat des Keepers ist eigentlich die Regionalliga. Da lief es in dieser Saison rein statistisch gesehen allerdings nicht ganz so rund: In 19 Partien kassierte Hermann 36 Treffer, spielte drei Mal zu Null. Polzin lobt dennoch: „Hannes hat in der U21 diese Saison nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht.“

Für Hermann wird der Ulm-Trip so oder so zum Abenteuer. Die HSV-Fans aber hoffen vor allem, dass Heuer Fernandes während der Partie nichts passiert. Ansonsten müsste ein Teenager die Kohlen beim Aufsteiger aus dem Feuer holen.