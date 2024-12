Auch dank Barça, Westermann und HSV-Zugang: Polzin hat die Chef-Lizenz!

Am Mittwoch ließ er all seine Energie wieder an den HSV-Profis heraus, fast 90 Minuten lang – und mit guter Laune. Denn nach Assistent Loic Favé ist nun auch Merlin Polzin stolzer Inhaber der UEFA Pro Lizenz. Der 34-Jährige darf nun also hauptamtlich Profi- und Nationalteams trainieren. Die Abschlussprüfung bestand er problemlos – nachdem zuvor auch der FC Barcelona, Heiko Westermann und ein HSV-Zugang geholfen hatten.

Ein Jahr Doppelbelastung – nun vorbei. Zu Wochenbeginn ging es für Polzin noch einmal nach Frankfurt, um am Montag und Dienstag die letzten Aufgaben zu absolvieren. Es gab unter anderem eine mündliche Prüfung, in der Polzin eine Spielszene vorgelegt bekam, auf Basis derer er Trainingsübungen erstellen musste. Der Lehrgang wurde Revue passiert, es ging um Führungsqualitäten, die ein Cheftrainer mitbringen muss. Und als alles getan war, erhielt Polzin die Rückmeldung: bestanden! Die Urkunde für die UEFO Pro Lizenz soll es bei der Ehrung im Januar geben.

HSV-Trainer Polzin hospitierte und besteht DFB-Lehrgang

Für Polzin geht nun eine anstrengende Zeit vorbei. Schon weit bevor Steffen Baumgart entlassen wurde und er zum Interimscoach des HSV aufstieg, hatte er verschiedene Vereine durchlaufen. Zuletzt hospitierte der Bramfelder beim FC Barcelona – auch dank der Organisationshilfe von Horst Hrubesch sowie von Marcus Sorg und Ex-HSV-Kapitän Heiko Westermann, die beim spanischen Tabellenführer die Assistenten von Ex-Bundestrainer Hansi Flick sind.

Das Praktikum bei Barça absolvierte Polzin vor dem 2:2 gegen Schalke vor zweieinhalb Wochen. In den Monaten davor hatte er auch schon bei Sparta Prag hospitiert – dem Stammklub von HSV-Leihgabe Adam Karabec, der einige Ratschläge für seinen Coach hatte. Außerdem verbrachte Polzin eine kurze Zeit beim schwedischen Klub Malmö FF, um dessen Cheftrainer Henrik Rydström es zuletzt Gerüchte über einen möglichen HSV-Wechsel gab.

Polzin hat alles aufgesaugt, sein Fußball-Wissen erweitert – und den DFB-Lehrgang nun bestanden. Schluss mit der Doppelbelastung, wegen der er 2024 in wöchentlichen Abständen immer wieder auf Reisen war. Jetzt kann sich der HSV-Trainer einzig und allein auf die beiden verbleibenden Zweitliga-Partien vor der Winterpause freuen, die über seine Zukunft entscheiden werden: Am Samstag (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) in Ulm, anschließend kommende Woche Samstag (20.30 Uhr) daheim gegen Greuther Fürth. Die Lizenz hat er. Aber bleibt Polzin auch HSV-Chef?