Stefan Kuntz wollte am Sonntag nicht verraten, ob in der HSV-Kabine auch Tränen geflossen sind. Aber er bestätigte, dass es in den Katakomben des Stadions emotional zuging, nachdem das Ende von Steffen Baumgart nach nur neun Monaten feststand. Seit der Entlassung des Ex-Trainers sind zwei Tage vergangen. Und die MOPO hat nicht nur erfahren, wie es Baumgart jetzt geht – sondern auch, wie er über sein Aus denkt.