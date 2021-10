Diesen Tag haben sie herbei gesehnt. Endlich fallen im Volkspark nach 19 Monaten alle Masken, es wird wieder Bier ausgeschenkt und die Fans dürfen sich über Stehplätze freuen. Der Samstagabend-Hit gegen Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) wird für die Zuschauer so oder so zum Kracher. Und sie werden für eine Atmosphäre sorgen, die manche HSV-Profis so noch nicht kennen. „Das wird für einige Jungs eine ungewohnte Situation sein“, ahnt Trainer Tim Walter.

Rund 35.000 Karten hatte der HSV am Freitag bereits verkauft und damit die Marke geknackt, die sich die Klubbosse erhofften. Am Ende dürfte sich die Zahl zwischen 36.000 und 37.000 einpendeln. Einige Optimisten hoffen sogar auf die 40.000er-Marke.

Die größte Kulisse seit März 2020, als die Corona-Pandemie ausbrach. Nun gelten erstmals die 2G-Regeln. Walter kennt sogar einen noch volleren Volkspark. „Das aber nur als Gegner“, sagt der HSV-Trainer und blickt zurück in den Oktober 2019. Da geriet er mit dem VfB Stuttgart mächtig unter die Räder. Der HSV begeisterte die 57.000 Fans beim 6:2, baute seine Tabellenführung aus. „Es war beeindruckend“, sagt Walter auch heute noch.

Walter erlebt die größte Kulisse als HSV-Trainer

Beim ersten Mal tat’s noch weh. Nun erlebt der 45-Jährige seine erste richtige Volkspark-Sause als Hamburger Coach. Über 21.337 Fans freute er sich zuletzt vor drei Wochen gegen Nürnberg. Diesmal wird es nochmal eine ganz andere Welt.

Wie werden die Profis damit umgehen? Kann der große Zuspruch auch zur Belastung werden? „Nein“, meint Mittelfeldmann Moritz Heyer: „Auch wegen der Stimmung kommt man ja als Spieler zum HSV.“ Auch Walter ist die Vorfreude anzumerken: „Cool, dass so viele Fans kommen. Wir wollen, dass es ein Event wird, guten Fußball bieten und alles investieren. Das kann ich versprechen.“ Damit die Hütte beim nächsten Heimspiel gegen Kiel (30.10.) nochmal ein ganzes Stückchen voller wird.