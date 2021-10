Pfiffe im Volkspark! Der HSV verspielt einen sicher geglaubten Sieg nachdem man sowohl durch Glatzel in Führung gegangen ist, als auch über 65 Minuten in Überzahl gespielt hatte. In der 71. Minute ist es Robert Bozenik der den überraschenden Ausgleich erzielt und den Rothosen den Sieg klaut.

Zunächst hatte Robert Glatzel (19.)den HSV nach einer Flanke von Sonny Kittel und einer extrem starken Mitnahme in per Aufsetzer Führung gebracht, ehe Edgar Prib mit einem überharten Einsteigen nur kurze Zeit später (25.) die glatt rote Karte gesehen hat.

In der zweiten Halbzeit versucht der HSV den Deckel drauf zu machen, doch die Gäste aus Düsseldorf sind es, die dank Robert Bozenik (71.) den Ausgleich erzielen können, welchen sie bis zum Schluss verteidigen können.

Das Spiel zum Nachlesen!

Abpfiff!

90. Min +4: Düsseldorf wechselt noch einmal: Narey und Bozek gehen raus. Shipnoski und Piotrowski gehen rein.

90. Min. +4: Der HSV versucht es mit der Brechstange. Jatta bringt die Kugel nochmal scharf in die Mitte, doch Kastenmeier entschärft.

90. Min + 3: Muheim versucht es mit einem Kopfball. Der Aufsetzer ist jedoch viel zu zentral. Noch sind zwei Minuten zu spielen.

90. Min. +2: War sich Walter zu sicher? Nach der Auswechslung von Leibold hat der HSV den Ausgleich kassiert. Muheim hat hinten keine Sicherheit reingebracht.

90. Min.+1: Vier Minuten Nachspielzeit!

90. Min.: Kastenmeier lässt die Kugel nach vorne abprallen und Glatzel steht eigentlich richtig, aber verfehlt den Kasten aus kurzer Distanz.

89. Min.: Nochmal eine Ecke für den HSV. Vielleicht geht was über eine Standardsituation.

88. Min.: Nochmal Wechsel bei der Heimmannschaft: Doyle und Jatta kommen für Gyamerah und Reis.

87. Min.: Glatzel kassiert nach einem Schubser die gelbe Karte.

86. Min.: Zwei Düsseldorfer liegen mit Krämpfen am Boden. Das Volksparkstadion pfeift.

84. Min.: Fast die Führung durch Narey für Düsseldorf! Der Rechtsaußen lässt Muheim nicht gut aussehen und zieht von rechts ab. Heuer Fernandes kann zur Ecke entschärfen. Bei der anschließenden Ecke wird der Ex-Hamburger mit Bechern aus der Nordkurve beschmissen.

83. Min.: Das Publikum wird lauter, doch die Zeit rennt. Nur noch knapp sieben Minuten bleiben dem HSV für den erlösenden Treffer und richtig starke Chancen spielen sich die Rothosen nicht heraus.

81. Min.: Muheim versucht es aus der zweiten Reihe! Der Ball geht allerdings einen guten Meter über das Tor.

80. Min.: Noch zehn Minuten bleiben dem HSV hier noch einen Treffer zu erzielen.

78. Min.: Der HSV wacht wieder auf und geht hier auf die erneute Führung.

77. Min.: Endlich mal wieder eine Chance für den HSV. Alidou versucht es flach auf die rechte Ecke. Der Ball rauscht knapp vorbei.

76. Min.: Die Rothosen müssen hier jetzt auf Sieg spielen. Mit einem weiteren Unentschieden droht der HSV den Anschluss an die Spitze zu verlieren.

75. Min.: Das 1:1 wäre für den HSV der 65 Minuten (!) im eigenen Stadion in Überzahl spielt viel zu wenig!

73. Min.: Ist das bitter! Der HSV hatte hier eigentlich viel im Griff. Der eingewechselte Robert Bozenik macht nur Sekunden nach seiner Einwechslung und Hakenvorlage von Klaus mit einem eher schwach getroffenen Ball den Ausgleich. Den hätte Heuer Fernandes durchaus haben können!

72. Min.: Tor für Düsseldorf! Der Ausgleich!

71. Min.: Beim HSV kommt Muheim für Leibold.

70. Min.: Wechsel bei den Gästen: Hennings, Sobottka und Peterson verlassen den Platz. Bozenik, Klaus und Ao Tanaka kommen rein.

69. Min.: Der HSV versucht momentan das Tempo etwas rauszunehmen. Die letzte Gelegenheit der Heim-Elf ist jetzt schon etwas her.

67. Min.: Die Fortunen versuchen es mit einer Flanke in den Strafraum, die Heuer Fernandes locker abfangen kann.

65. Min.: Weniger als eine halbe Stunde ist hier noch zu gehen. Die Rothosen haben weiterhin mehr vom Spiel, die Entscheidung bleibt jedoch bislang aus und deswegen kann hier jederzeit etwas passieren. Beruhigend ist der Spielstand keineswegs.

62. Min.: Der HSV wechselt doppelt: Meißner und Suhonen gehen vom Platz. Alidou und Heyer kommen neu in die Partie.

59. Min.: Fast das 1:1! Der HSV spielt Handball um den Düsseldorfer Strafraum, doch die Gäste können völlig frei mit viel Platz kontern! Narey geht alleine auf den Kasten von Heuer Fernandes und will quer legen, aber Meffert grätscht überragend in der letzten Sekunde rein und klärt zur Ecke. Das Volksparkstadion feiert die Aktion des Mittelfeldspielers wie einen eigenen Treffer. Der HSV muss aufpassen!

58. Min.: Leibold holt für die Rothosen über links die nächste Ecke raus.

56. Min.: Sobottka liegt nach einem Zweikampf mit Leibold kurz auf dem Boden. Es geht jedoch weiter für den Mittelfeld-Mann.

55.Min.: Nächste Gelegenheit! Robin Meißner kommt nach einer Flanke im Strafraum an den Ball und nimmt diesen per Volley. Das Ding geht knapp über das Düsseldorfer Gehäuse.

54. Min.: Reis versucht es mit einem Chipball, der jedoch keinen Hamburger findet. Der HSV kommt jetzt wieder mehr und möchte das zweite Tor.

52. Min.: Glatzel mit der riesigen Chance zum 2:0! Meißner setzt sich über rechts stark durch und legt die Kugel auf Glatzel zurück. Der bringt den Ball zwar auf das Tor, jedoch viel zu unplatziert genau auf Kastenmeier. Dicke Möglichkeit für die Rothosen!

51. Min.: Suhonen fällt im Strafraum. Dingert lässt zunächst weiterspielen. Der VAR überprüft die Szene jedoch noch einmal und entscheidet auf weiterspielen.

50. Min.: Solche Nadelstiche der Gäste sollten dem HSV zu denken geben. Es steht hier weiterhin nur 1:0.

49. Min.: Narey mit einer starken Aktion über rechts. Schonlau hat im Laufduell keine Chance. Der Düsseldorfer spielt den Ball in die Mitte, der HSV kann jedoch zur Ecke klären. Das war nicht ungefährlich!

48. Min.: Suhonen holt eine Ecke raus. Kittel führt diese schnell aus, was am Ende jedoch für keine größere Gefahr sorgt.

47. Min.: Beide Mannschaften treten unverändert zum ersten Durchgang auf.

46. Min.: Die Kugel im Volksparkstadion rollt wieder!

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Der HSV geht mit einer 1:0-Führung in die Pause. Düsseldorf hatte den aktiveren Beginn erwischt, doch dann ist es Robert Glatzel, der den Ball nach Kittel-Flanke überragend mitnimmt und die Kugel per Aufsetzer in den Kasten der Gäste drischt. Zu allem Überfluss sieht Edgar Prib nach einem überharten Einsteigen und Eingreifen des VAR die glatt rote Karte und schwächt die Fortunen enorm. Das Foul im Mittelfeld war absolut überflüssig. Einzig der Spielstand lässt die Partie hier weiterhin offen bleiben. In 15 Minuten geht es weiter!

Halbzeit!

45. Min.+6: Der Freistoß bringt nichts ein. Das war es mit der ersten Halbzeit.

45. Min.+5: Narey geht zu Boden. Leibold stoppt den Ex-HSVer mit dem Arm und sorgt hier nochmal für eine Standardsituation. Der Hamburger sieht zudem den gelben Karton.

45. Min. +3.: Düsseldorf wartet auf die Pause! Hier spielt momentan nur der HSV. Die Gäste können froh sein, wenn es hier nur mit 0:1 aus Fortunen-Sicht zum Pausentee geht.

45. Min.+1: Starke Aktion von Kittel. Der Mittelfeld-Mann steckt den Ball genial auf Reis durch, der die Kugel nochmal in die Mitte bringen will, wo der Ball angefangen wird. Hier hätte Reis den direkten Abschluss suchen müssen!

45. Min.: Es gibt fünf Minuten Nachschlag!

43. Min.: In dieser Phase des Spiels agiert der HSV mehr in der Hälfte der Gäste. Düsseldorf wird für die zweite Halbzeit einen guten Plan benötigen, sollte hier noch ein Punktgewinn her.

41. Min.: Rouwen Hennings kassiert die gelbe Karte. Der Ball ist schon gespielt und der Stürmer langt gegen Suhonen voll zu. Hier war der Frust spürbar.

40. Min.: Die rote Karte durch Edgar Prib hat die Düsseldorfer sehr aus dem Konzept gebracht. Fünf Minuten vor der Pause versuchen die Gäste sich noch einmal aufzubäumen, haben es aber hier sehr schwer.

37. Min.: Der HSV ist aktiv in den Zweikämpfen. Meffert unterbindet einen Konter mit einem ganz starken Tackling gegen Zimmermann. Der Düsseldorfer bleibt von Pfiffen begleitet auf dem Boden liegen.

35.Min.: Kastenmeier räumt hier seinen eigenen Spieler ab. Zimmermann muss auf dem Platz behandelt werden.

33. Min.: Die Fans machen jetzt ordentlich Stimmung. Das erste Spiel unter 2G-Bedingungen könnte in der ersten Halbzeit nicht besser laufen für den HSV.

31. Min.: Der HSV kontert im eigenen Stadion! Der Ball landet über Suhonen und Leibold bei Kittel, der die Kugel auf das Tor bringt. Das Leder wird jedoch abgefältscht und landet knapp über dem Tor von Kastenmeier. Starke Aktion der Rothosen!

30. Min.: Die Rothosen versuchen eine Kombination nach einer kurzen Ecke. Gute Idee, schlechte Umsetzung. Der Ball von Kittel ist zu steil und landet im Aus.

28. Min.: Glatzel verpasst knapp das 2:0! Reis spielt von rechts die Kugel mit ganz viel Tempo flach in die Mitte. Der Stürmer rutscht rein und müsste die Kugel nur erwischen, doch Glatzel kommt einen Schritt zu spät.

27. Min.: Jetzt wird es hier ganz schwer für die Gäste. Rückstand und 65 Minuten in Unterzahl steht der Elf von Trainer Christian Preußer bevor. Der Trainer der Gäste nimmt hier allerdings noch keinen Wechsel vor.

25. Min.: Rote Karte für Prib! Zunächst hat Dingert den gelben Karton gezückt. Nach Überprüfen der Szene ist es eine klare rote Karte! Prib geht mit gestrecktem Bein und offener Sohle in den Zweikampf und trifft Leibold ganz übel. HSV ab jetzt in Überzahl.

24. Min.: Dingert und der VAR überprüfen die Szene. Könnte eine rote Karte geben.

23. Min.: Das Volksparkstadion wird laut. Edgar Prib kommt an der Seitenlinie deutlich zu spät gegen Leibold!

22. Min.: Die Fortuna aus Düsseldorf hatte eigentlich einen starken Beginn erwischt, doch die Rothosen erzielen die Führung. Die Frage wird sein, wie Düsseldorf mit dem Rückstand umgeht.

20. Min.: Das Volksparkstadion bebt! Nach einer Flanke von Sonny Kittel ist es Robert Glatzel, der die Kugel perfekt annimmt und per Aufsetzer im Tor der Düsseldorfer unterbringt. Sechster Saisontreffer für den Stürmer!

19. Min.: Tooooor! Der HSV führt aus dem Nichts!

17. Min.: Die Ecke bringt nichts ein. Eine Szene später bringt Reis jedoch eine Flanke in die Mitte, die über Umwege bei Suhonen landet, der sofort abziehen will, den Ball aber nicht richtig trifft. Keine Gefahr.

16. Min.: Der HSV holt die erste Ecke raus. Meißners Hereingabe bleibt hängen und wird zur Ecke geklärt.

15. Min.: Düsseldorf spielt bislang viel über die rechte Seite. Khaled Narey ist hier einer der aktivsten Profis der Gästemannschaft.

13. Min.: Narey geht an der rechten Außenbahn zu Boden. Dingert lässt jedoch weiterspielen.

11. Min.: Die Heim-Elf versucht es über Meißner. Der Offensiv-Mann versucht eine Hereingabe, die jedoch am ersten Düsseldorfer hängen bleibt. Der Ball landet im Seitenaus.

9. Min.: Wieder Gefahr im Strafraum der Rothosen! Wieder ist es Narey, der den Ball in den Strafraum befördert. Der HSV kann den Ball zwar aus der Gefahrenzone bringen, doch Hennings geht zu Boden. Schiedsrichter Dingert lässt weiterspielen. Hier ist bislang ordentlich Tempo drin auf Düsseldorfer Seite.

8. Min.: Narey mit dem ersten Abschluss. Der Rechtsaußen zieht von der rechten Seite nach innen und schließt mit dem linken Fuß ab. Das Leder geht jedoch deutlich über den Kasten von Heuer Fernandes.

6. Min.: Die erste Chance für Düsseldorf. Die Fortunen kommen über die rechte Seite mit dem Ex-Hamburger Narey. Edgar Prib erwischt den Ball nach einer Hereingabe in die Mitte, zum Glück für den HSV, nicht richtig.

5. Min.: Jonas David versucht es mit einem langen Ball in die Spitze. Die Kugel ist jedoch deutlich zu lang, sodass Kastenmeier den Ball locker aufnehmen kann.

3. Min.: Der HSV steht nach den Siegen der Konkurrenz heute bereits unter Druck. Ein Dreier muss her. Man sieht direkt in den ersten Minuten die hohe Intensität in den Zweikämpfen.

2. Min.: Der HSV spielt von links nach rechts auf die Nordtribüne.

Min.: Der Ball rollt!

Anpfiff!

Damit verändert Trainer Christian Preußer die Fortuna auf fünf Positionen im Vergleich zur Niederlage gegen den SC Paderborn.

Die Gäste starten mit folgender Elf: Kastenmeier – Zimmermann, Klarer, Nedelcu, Hartherz – Bodzek, Sobottka, Prib – Narey, Peterson – Hennings

Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist Christian Dingert aus Thallichtenberg.

Mit dieser Aufstellung geht der HSV in das Top-Spiel: Heuer Fernandes, Gyamerah, Schonlau (C), David, Leibold – Meffert, Suhonen – Kittel, Meißner, Reis – Glatzel

Endlich wieder Normalität im Volkspark! Das erste Spiel unter 2G-Bedingungen sorgt für einen Fan-Andrang. Über 35.000 Tickets waren bereits vor zwei Tagen verkauft. Einige Kurzentschlossene dürften noch dazukommen. Nicht nur Zuschauerbegrenzungen entfallen, sondern auch Stehplätze auf der Nordtribüne geben ihr Comeback. Außerdem wird es erstmals wieder Vollbier-Ausschank im Volksparkstadion geben.

Auch, wenn die Punkte-Ausbeute der Walter-Truppe zu niedrig ist, lässt sich ein positiver Trend hervorheben. Die Rothosen haben seit sechs Spielen nicht mehr verloren. In der gesamten Saison hat der HSV erst eine einzige Niederlage kassiert. Ganze fünf Unentschieden sorgen allerdings nicht für die erhoffte Platzierung. Mehr Siege müssen her.

Mit Düsseldorf kommt eine Mannschaft in den Volkspark, die ihren eigenen Erwartungen ebenfalls weiter hinterherhinkt. Die Truppe von Trainer Christian Preußer hat nur elf Punkte aus neun Partien einfahren können. Zuletzt setzte es eine 2:3-Heimniederlage gegen den SC Paderborn.

Der HSV steht nach neun Spieltagen auf dem siebten Rang in der Tabelle. Aktuell stehen 14 Punkte zu buche. Zu wenig für die Aufstiegsambitionen. Gegen Fortuna Düsseldorf droht auf der einen Seite der Absturz ins Niemandsland der Tabelle, auf der anderen Seite können die Rothosen mit einem Heimsieg zum Relegationsplatz aufschließen.