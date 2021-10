Es wird die größte Kulisse seit 19 Monaten. 35.000 Tickets verkaufte der HSV bereits für die Partie gegen Fortuna Düsseldorf, es wird die erste Partie im Volkspark, die unter 2G-Regelungen steigt. Der Rahmen für den morgigen Abend passt. Wie aber gehen die Profis damit um? Die MOPO sprach mit HSV-Allrounder Moritz Heyer über volle Stadien, dröhnenden Lärm – und das Getöse um eine mögliche Wachablösung in der eigenen Stadt.

MOPO: Herr Heyer, nehmen Sie uns ein wenig mit in die Geschichte Ihrer Karriere. Wie groß war die höchste Besucherzahl, vor der Sie bislang gespielt haben?

Moritz Heyer (26): So genau weiß ich das gar nicht. Aber ich erinnere mich nicht daran, dass es mehr als 30.000 waren.

Sie irren sich. Vor fast genau zwei Jahren, als Sie mit Osnabrück 0:0 in Hannover spielten, waren 37.600 Fans dabei.

So kann man sich täuschen (lacht).

HSV-Profi Heyer freut sich auf viele Fans im Volkspark

Am Samstag könnten noch mehr Zuschauer in den Volkspark strömen. Wie stimulierend wirkt so eine große Kulisse auf Sie?

Ich freue mich sehr darauf. Es ist einfach alles noch schöner. Die Lautstärke ist extremer, man wird von mehr Menschen angefeuert. Dass jetzt immer wieder mehr Zuschauer kommen dürfen, ist ein geiles Gefühl, wir mussten lange darauf warten. Alles wird lauter. Auch wegen der Stimmung kommt man ja als Spieler zum HSV.

Mit Lautstärke kennen Sie sich speziell in dieser Spielzeit aus. Vier Tore haben Sie schon auf Ihrem Konto, darunter ein Last-Second-Tor gegen Sandhausen und den Derbytreffer beim Sieg in Bremen.

Das sind Tore, die ich in meiner Karriere nicht mehr vergessen werde. Gegen Sandhausen quasi mit dem Abpfiff zu treffen, die Freude bei uns und auf den Rängen zu spüren – für diese Momente spiele ich Fußball. Danach dann das Derby, das war schon extrem geil, gerade in Bremen. Speziell nach den Toren und dem Abpfiff hat man nur noch die HSV-Fans gehört.

Was macht Sie in dieser Saison als Defensivmann so torgefährlich?

Ich hatte mir schon vor der Saison ausdrücklich vorgenommen, öfter zu treffen.

Ist das so einfach?

Manchmal geht es um Kleinigkeiten. Ich wurde auch in der Vorsaison schon gut in Szene gesetzt, habe aber habe manche Chance etwas leichtfertig vergeben. Daran arbeite ich im Training viel. Ich hoffe, es kommen in dieser Saison noch ein paar Tore dazu.

Heyer mit den bisherigen HSV-Ergebnissen nicht zufrieden

Während es für Sie persönlich recht rund läuft, steht der HSV im Mittelfeld der Tabelle. Wie beurteilen Sie die ersten Saison-Monate?

Wir spielen immer auf Sieg, sind mutig und stets in Bewegung. Den Zuschauern wird bei unseren Spielen etwas geboten. Klar ist aber auch: Grundsätzlich ist keiner bei uns mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden. Wir müssen mehr Spiele gewinnen, dessen sind wir uns bewusst. Am besten fangen wir gleich am Samstag damit an.

Die Fortuna galt, wie der HSV, vor der Saison als einer der Topfavoriten der Liga – und startete holprig. Wie beurteilen Sie den Gegner?

Wenn man sich den Kader anschaut, haben sie eine sehr gute Qualität. Ich denke, Düsseldorf wird in jedem Fall oben mitspielen.

Auch die HSV-Fans wünschen sich den Aufstieg. Wie gehen Sie mit diesen Erwartungen um?

Man kann in dieser Liga noch nicht erkennen, wo die Reise hingeht, vieles ist eng beieinander. Die halbe Liga will und kann aufsteigen. Uns würde also helfen, mehr Spiele zu gewinnen.

Dennoch: Sie spielten noch nie in der Bundesliga, gelten aber als das Paradebeispiel dafür, sich in jeder neuen Spielklasse schnell dem neuen Niveau anpassen zu können. Hätten Sie Respekt vor dem Sprung nach oben?

Als kleiner Junge war die Bundesliga immer mein Traum. Ob ich mir den eines Tages erfülle, werden wir sehen (lacht).

HSV-Profi Heyer will nicht auf St. Pauli gucken

Momentan ist St. Pauli Spitzenreiter – ausgerechnet Ihr Stadtrivale. Wie nehmen Sie die Diskussion um eine mögliche Wachablösung in der Stadt wahr?

Fakt ist, dass St. Pauli bislang mehr Punkte geholt hat als wir. Aber es nützt uns nichts, deswegen zu grübeln, denn unser Fokus liegt nur auf uns. Ich verfolge die Diskussion nicht so sehr.

Die HSV-Fans schon. Können Sie nachvollziehen, was in den Anhängern vorgeht?

Natürlich willst du als Fan besser dastehen als die Rivalen. Aber wir haben noch so viele Spiele und empfangen in der Rückrunde ja auch unter anderem noch St. Pauli – dann mit unseren Fans im Rücken und einem hoffentlich besseren Ende als im Hinspiel.