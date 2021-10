Den Pokalsieg beim 1. FC Nürnberg (5:3 n. E.) musste der HSV teuer bezahlen. Neben der schweren Verletzung von Tim Leibold, der sich einen Kreuzbandriss zuzog, ging auch Keeper Daniel Heuer Fernandes lädiert aus der Partie. Am Donnerstag fehlte der 28-Jährige auf dem Trainingsplatz. Und so könnte das Heimspiel gegen Holstein Kiel zur großen Chance der Schattenmänner werden.

Ein komplett neues Gefühl ist es für ihn nicht mehr. In Nürnberg und auch schon zuvor in Paderborn (2:1) schlüpfte Miro Muheim zumindest schon einmal als Joker in die Rolle des Leibold-Ersatzes. Gegen Holstein dürfte der 23-Jährige links hinten gesetzt sein, auch wenn sich Trainer Tim Walter – wie üblich – nicht in die Karten blicken lässt.

HSV: Neue Chance für Miro Muheim und Marko Johansson?

„Klar bietet sich Miro an“, sagte der 46-Jährige. Auf dem Weg zum Trainingsplatz am Donnerstagvormittag hatte sich der Übungsleiter angeregt mit dem Schweizer ausgetauscht. „Rein nominell ist er derjenige, der dafür geeinigt ist.“ Aber auch das Einsetzen eines Rechtsfußes hinten links – Jan Gyamerah käme dafür in Frage – schloss Walter nicht aus.

Für Muheim, der für ein Jahr vom FC St. Gallen ausgeliehen ist, werden die kommenden Monate die große Chance sein, sich für eine Weiterbeschäftigung in Hamburg zu empfehlen. Die Kaufoption liegt bei kolportierten 1,5 Millionen Euro. Muheim hat es selbst in der Hand, dafür Argumente zu liefern.

HSV-Torhüter Johansson könnte Heuer Fernandes ersetzen

Etwas anders ist die Lage bei Marko Johansson. Der Schwede hat zwar ein langfristiges Arbeitsverhältnis (bis 2025) beim HSV – aktuell aber wenig Aussicht auf regelmäßige Spielpraxis. Heuer Fernandes spielt eine herausragende Runde, zog sich in Nürnberg allerdings eine Kapselverletzung zu. Bis morgen Abend könnte das sehr eng werden.

„Er hat noch kleine Probleme. Es wird eine Spitz-auf-Knopf-Aktion werden. Wir schauen die Tage und entscheiden dann spontan“, sagte Walter über seine Nummer eins. Zweifel an Vertreter Johansson hegt der Coach nicht. „ Er würde seinen Job sicher auch gut machen“, sagte der Trainer über den Keeper, der zuletzt im Testspiel in Wolfsburg (1:4) keine glückliche Figur machte. Die HSV-Schattenmänner rücken in den Fokus.