Nach dem Abgang von Klaus Gjasula (Albanien) zum SV Darmstadt hatte der HSV keinen A-Nationalspieler mehr in den eigenen Reihen. Nun schickt sich ausgerechnet Youngster Jonah Fabisch an, dieses Vakuum zu füllen. Der Mittelfeldspieler der Zweitvertretung wurde erstmals für die A-Nationalmannschaft von Simbabwe nominiert. Am Freitagabend war er beim Spiel gegen Südafrika erstmals im Kader.

Zwar saß der 20-Jährige beim 0:0 in Harare (Hauptstadt von Simbabwe) 90 Minuten auf der Bank. Der erste Schritt aber ist gemacht. Am Dienstag gegen Äthiopien könnte Fabisch, dessen Mutter aus Simbabwe stammt und dessen Vater (✝2008) in den 90er-Jahren die Nationalauswahl trainierte, sein Debüt geben.

Mit Mikkel Kaufmann (Dänemark), Ludovit Reis (Niederlande), Tommy Doyle (England) und Anssi Suhonen (Finnland) sind zudem vier U21-Nationalspieler vom HSV aktuell abgestellt. Das für den vergangenen Freitag angesetzte Testspiel von Doyles „Three Lions“ gegen Rumänien wurde wegen zweier positiver Corona-Tests abgesagt. Am Dienstag steht noch ein EM-Qualifikationsspiel gegen den Kosovo auf dem Plan, anschließend reist der Mittelfeldspieler nach Hamburg.

Das könnte Sie auch interessieren: Leistner und Co.: Erstligaglück nach HSV-Abschied?

Während Reis‘ Niederlande ebenfalls erst am Dienstag (gegen Moldawien) spielt, haben Suhonen und Kaufmann ihre ersten Partien bereits absolviert. Suhonen, für den es die Premiere bei der finnischen U21 war, feierte einen 3:0-Qualisieg gegen Estland und stand dabei in der Startelf. Der Aufschwung des 20-Jährigen, der vor zwei Wochen gegen Darmstadt (2:2) erstmals in der HSV-Anfangsformation stand, geht damit weiter.

HSV-Leihgabe Kaufmann feiert U21-Debüt

Und auch Kaufmann feierte seine U21-Premiere. Beim 1:1-Testspiel Dänemarks gegen Griechenland in Gladsaxe wurde der Stürmer eingewechselt und hat damit jetzt seit der U17 alle Nationalmannschaften der Skandinavier durchlaufen.