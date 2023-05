TV, Tickets, Termin: So läuft die Relegation zwischen dem HSV und Stuttgart

Die Entscheidung über den Aufstieg fällt wie im vergangenen Jahr für den HSV trotz des 1:0-Sieges in Sandhausen in der Relegation. Viel Zeit zum Ausruhen und Vorbereiten haben die Hamburger nicht. Schon am kommenden Donnerstag steigt das erste Entscheidungsspiel gegen Stuttgart. Wer überträgt? Wann gibt es Tickets? Was wird beim HSV und beim VfB über die Relegation gesagt? Die MOPO fasst alles zusammen.

Wie im vergangenen Jahr in der Relegation gegen Hertha BSC muss der HSV zunächst auswärts ran. An diesem Donnerstag (1. Juni, 20.45 Uhr) findet das Hinspiel in Stuttgart statt. Am Montag (5. Juni, 20.45 Uhr) kommen die Schwaben dann in den Volkspark. Für die Partie wird in der kommenden Woche extra ein neuer Rasen beim HSV verlegt.

Der Ablauf des Ticketverkaufs für die beiden Spiele steht bereits. Dauerkarten-Inhaber des VfB erhalten für das Relegations-Heimspiel in Stuttgart (60.000 Plätze hat die Mercedes-Benz-Arena) freien Eintritt. Der Vorverkauf für die Fan-Clubs und VfB-Mitglieder beginnt am Dienstag, einen freien Ticketverkauf soll es für das Spiel nicht geben. Der Vorverkauf für Gästefans beginnt bereits am Pfingstmontag. Ab 14 Uhr können sich HSV-Mitglieder über die Homepage der Hamburger Karten für das Hinspiel in Stuttgart buchen. Einen freien Vorverkauf wird es bei den Gästekarten nicht geben.

Relegations-Rückspiel steigt am 5. Juni beim HSV

Wie läuft es beim Rückspiel am 5. Juni in Hamburg? Beim HSV müssen anders als in Stuttgarter auch Dauerkarteninhaber sich Tickets für das Relegationsheimspiel kaufen, einen freien Eintritt gibt es nicht. Dauerkarteninhaber können direkt zuschlagen und sich ihr Ticket sichern. Das Vorkaufsrecht läuft für sie bis Dienstag um 18 Uhr, ab Mittwoch (11 Uhr) können sich dann HSV-Mitglieder mit Karten für das finale Entscheidungsspiel eindecken. Eine Stehplatzkarte kostet 18 Euro, die Preise für Sitzplätze beginnen bei 33 Euro.

Zwei Sender übertragen die Relegationsspiele im TV

Übertragen werden die beiden Relegationsspiele von Bezahlsender Sky und und im Free-TV von Sat.1. Anpfiff ist jeweils um 20.45 Uhr, die TV-Übertragungen beginnen bereits um 20.15 Uhr. Mögliche Gelb- oder Rot-Sperren aus der Saison werden mit in die Relegation genommen. Betroffen ist davon allerdings zumindest vor dem ersten Spiel weder ein HSV- noch ein VfB-Profi.

HSV-Trainer Walter verspricht Aufstieg gegen Stuttgart

Was sagen beide Vereine zu dem Aufeinandertreffen zwischen dem HSV und Stuttgart? „Duelle zwischen dem VfB und dem HSV zählen zu den traditionsreichen Spielen im deutschen Fußball. Die Fans werden den beiden Spielen mit Sicherheit einen ganz besonders stimmungsvollen Rahmen geben. Tim Walter war schon Trainer des VfB, ich kenne Tim aus unserer gemeinsamen Zeit in Kiel. Wir wissen, dass am Donnerstag und am Montag jeweils ein hartes Stück Arbeit auf uns wartet“, meint VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Walter ist seine VfB-Vergangenheit vor den Relegations-Duellen nach eigenen Aussagen „scheißegal“. In die Entscheidungsspiele gegen Stuttgart geht der HSV-Coach gewohnt selbstbewusst. Seine Ansage: „Wir werden wieder aufstehen und angreifen. Wir freuen uns auf die zwei Spiele und werden dieses Jahr unsere Chance nutzen.“

HSV-Boss Boldt mit Appell an die enttäuschten Fans

HSV-Boss Jonas Boldt richtete noch in Sandhausen über das Stadion-Mikro einen Appell an die enttäuschten Fans auf dem Rasen. „Das ist bitter gelaufen heute. Bündelt alle Kräfte. Das Ding ist noch nicht zu Ende. Wenn wir das alles noch mal in die Waagschale legen nächste Woche, dann ziehen wir das halt mit einer Extra-Runde durch.”