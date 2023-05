Sandhausen – HSV 0:1: Unglaubliches Tor! Dompé trifft zur frühen Führung

Für den HSV geht es an diesem Sonntag um alles. Geht es im zweiten Jahr in Folge in die Relegation oder darf die Mannschaft von Trainer Tim Walter doch noch den direkten Aufstieg in die Bundesliga bejubeln? Für Letzteres benötigen die Hamburger neben einem Sieg beim SV Sandhausen auch einen Patzer des Konkurrenten 1. FC Heidenheim, der zeitgleich bei Jahn Regensburg antritt. Wer schafft am hochspannenden 34. Spieltag den Sprung in die Bundesliga und wer muss eine Extra-Runde in der Relegation drehen? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidenden Szenen der Partie.

Das Spiel im Liveticker

4. Min Ja, es ist noch sehr früh. Aber dennoch: In diesem Augenblick – da es in Regensburg noch 0:0 steht – wäre der HSV zurück in der Bundesliga.

3. Min Es kommt genau so, wie HSV-Coach Walter es wollte: Der HSV führt ganz früh mit 1:0 in Sandhausen. Königsdörffer marschiert auf der rechten Seite bis zur Grundlinie und flankt punktgenau in die Mitte, wo Dompé am Fünfmeterraum steht und den Ball volley unter die Latte schießt. Was für ein Tor!

3. Min Tor für den HSV! Dompé trifft ganz früh zur Führung!

2. Min Erster Vorstoß des HSV über die rechte Seite, Königsdörffer geht ins Duell gegen Diakhité. Mehr als ein Einwurf springt dabei aber nicht heraus.

1. Min Der Ball rollt in Sandhausen! Werden das die vorerst letzten 90 Zweitliga-Minuten für den HSV?

Anpfiff!