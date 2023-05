Mögliche Relegation: Mit Stuttgart hat HSV-Coach Walter noch eine Rechnung offen

Der Glaube an den direkten Aufstieg beim HSV ist da. Doch in der eigenen Hand haben sie es letztlich nicht. Ein Sieg am letzten Spieltag an diesem Sonntag (15.30 Uhr) beim SV Sandhausen braucht die Mannschaft von Tim Walter, dazu muss gleichzeitig auf einen Ausrutscher des 1. FC Heidenheim in Regensburg gehofft werden. Das ist möglich. Wahrscheinlicher ist allerdings das Szenario, dass es für die Hamburger in die Relegation geht. Seit Samstag steht der Gegner fest – und der hat es in sich.

Der VfB Stuttgart rutschte am letzten Bundesliga-Spieltag durch ein 1:1 gegen Hoffenheim noch auf den 16. Platz der Tabelle ab und muss nun in der Relegation um den Verbleib in der Ersten Liga kämpfen. Womöglich geht es dabei dann gegen den HSV. Ein Duell, das reichlich Brisanz mitbringen würde.

HSV-Coach Walter hat eine Rechnung mit Stuttgart offen

Tim Walter gegen Stuttgart. Da ist definitiv noch eine Rechnung offen. Von Juli bis Dezember 2019 arbeitete der HSV-Coach für den VfB. Er führte die Schwaben in das Achtelfinale des DFB-Pokals, holte aus den ersten 18 Liga-Spielen 31 Punkte und lag auf Platz drei der Tabelle (punktgleich mit dem damaligen Zweiten HSV). Trotzdem zogen die Verantwortlichen in Stuttgart die Reißleine und setzten Walter einen (!) Tag vor Heiligabend vor die Tür.

Ein bitterer Rauswurf, der Spuren bei Walter hinterlassen hat. Nun gibt es womöglich in der Relegation das Wiedersehen. An fehlender Motivation würde es bei Walter in den Entscheidungsspielen bei diesem Gegner ganz sicher nicht mangeln.

Vagnoman wechselte erst gerade vom HSV nach Stuttgart

Sehr speziell würde eine Relegation zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart auch für Josha Vagnoman werden. Der gebürtige Hamburger spielte sieben Jahre für den HSV, bevor er sich im vergangenen Sommer für den Schritt in die Bundesliga entschied und nach Stuttgart wechselte. Beim VfB wurde er zum richtigen Nationalspieler. Nun geht es wieder um die Zukunft – womöglich gegen seine alte Liebe. Das wäre ganz sicher nicht leicht für Vagnoman.

Die Entscheidung fällt am Sonntag. Direkter Aufstieg oder Relegation gegen Stuttgart – das sind die HSV-Optionen. Eine gute Erfahrung haben die Schwaben mit den Entscheidungsspielen bislang übrigens nicht gemacht. 2019 führte der Abstieg aus der Ersten Liga über die Relegation. Der Gegner war damals Union Berlin. Trotzdem blickt VfB-Coach Sebastian Hoeneß diesmal optimistisch auf das große Finale. Seine Ansage: „Wir werden über die nächsten 180 Minuten den Klassenverbleib perfekt machen. Dieses Unterfangen gehen wir mit voller Überzeugung an.“