Er gehört ganz sicher zu den spannendsten Trainer-Talenten, die der deutsche Markt hergibt. Sandro Wagner steht mit der Spielvereinigung Unterhaching als Regionalliga-Meister Bayerns fest, kämpft in zwei Spielen gegen Energie Cottbus um den Aufstieg in die dritte Liga – und wird Haching dann verlassen. Laut „Bild“ buhlen die Bayern um ihn, wollen Wagner als neuen U19-Trainer, doch auch der HSV soll bei dem 35-Jährigen angeklopft haben. Was ist dran an den Gerüchten?

Er gehört ganz sicher zu den spannendsten Trainer-Talenten, die der deutsche Markt hergibt. Sandro Wagner steht mit der Spielvereinigung Unterhaching als Regionalliga-Meister Bayerns fest, kämpft in zwei Spielen gegen Energie Cottbus um den Aufstieg in die dritte Liga – und wird Haching dann verlassen. Laut „Bild“ buhlen die Bayern um ihn, wollen Wagner als neuen U19-Trainer, doch auch der HSV soll bei dem 35-Jährigen angeklopft haben. Was ist dran an den Gerüchten?

Nach MOPO-Informationen gab es vor geraumer Zeit tatsächlich einen regeren Austausch. Nachwuchs-Boss Horst Hrubesch und Wagner kennen sich bestens und schätzen sich. Ähnlich wie bei den Bayern ging es auch da um einen Posten unterhalb des Profi-Bereichs. Nach dem beschlossenen Aus für Oliver Kirch suchte der HSV zur neuen Serie einen neuen U19-Trainer. Diesen Posten bekommt nun allerdings Thomas Johrden. Sogar bei der U21 könnte etwas frei werden, denn Trainer Pit Reimers steht bei Vereinen aus der Zweiten und Dritten Liga hoch im Kurs und könnte in Kürze den nächsten Schritt machen.

Wagner und das HSV-Interesse. Macht Sinn, denn mit ihm hätte man die Option für einen späteren Wechsel zu den Profis in der Hinterhand gehabt. Doch der Ex-Nationalspieler (acht Länderspieleinsätze, fünf Tore) und TV-Experte (künftig exklusiv beim ZDF) soll sich bereits anders orientiert haben.

Für einen Job als Profi-Trainer fehlen Wagner noch Lizenzen

Übrigens: Für einen Chef-Posten in der Bundesliga kommt Wagner gerade ohnehin noch nicht in Frage. Der frühere Bayern-Stürmer (2018 bis 2019) baut gerade seine A-Lizenz, Ende 2024 will er seine UEFA-Pro-Lizenz in der Tasche haben. Dann sind ihm im Trainergeschäft keine Grenzen mehr gesetzt.