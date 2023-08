Trotz Kritik: Geht der riesige Auswärts-Support der HSV-Fans weiter?

Die Reiselust der HSV-Fans ist ungebrochen und geht unvermindert weiter. Und damit ist nicht gemeint, dass die Anhängerschaft die aktuelle Hamburger Ferienzeit in Teilen ziemlich sicher dazu nutzt, den Sommerurlaub in der Ferne zu verbringen. Sondern mit Blick auf ihren Lieblingsverein die Lust, den HSV auch auswärts zu Tausenden zu begleiten. Schon vor der Partie in Karlsruhe am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) unterstrichen die Fans in einem Statement ihren gleichbleibenden Support – äußerten aber auch Kritik.

Die Abschlussworte sind, sicherlich nicht zufällig, positive: „Wir blicken positiv und voller Vorfreude auf den Saisonstart und werden unsere Mannschaft auch in Zukunft mit der Leidenschaft und Hingabe unterstützen, die wir ebenso von ihr über die gesamte Saison, und vor allem in den Spielen gegen den Stadtteilverein (den FC St. Pauli, d. Red.), verlangen“, schrieben die aktiven Gruppen der Nordtribüne in einer schon in der vergangenen Woche veröffentlichten Erklärung. Und sie versprechen somit: Die Unterstützung wird weitergehen, unverändert und wie sie schon beim Heimspiel gegen Schalke 04 (5:3) zu spüren war.

Zum Spiel in Karlsruhe reisen mindestens 3000 HSV-Fans

Aber auch und vor allem wegen des Supports in der Fremde hatten die Profis in der Vergangenheit immer wieder geschwärmt – und werden es wohl auch künftig wieder tun. Zum Spiel beim KSC reisen mindestens 3000 Fans mit, und auch die übernächste Liga-Auswärtspartie wirft bereits ihre Schatten voraus: Obwohl dem HSV nur 4400 Gästekarten für das Nordduell bei Hannover 96 am 26. August zustehen (der Verkauf für Mitglieder beginnt am kommenden Dienstag um 10 Uhr), rechnet der Verein mit rund 12.000 Fans in der Heinz von Heiden Arena.

Es sind Zahlen wie diese, wegen denen der HSV in der Vorsaison der Auswärtsfahrer-Meister der Zweiten Liga wurde – denn mit durchschnittlich 6083 Gästefans reisten die Hamburger zu Partien in der Fremde und landeten damit vor dem 1. FC Kaiserslautern (im Schnitt 4594 Auswärtsfans) und dem FC Hansa Rostock (3082).

HSV-Fans loben Profis für Leidenschaft und Identifikation

„Wir haben bis zuletzt gemeinsam gekämpft und haben alles für unsere Farben gegeben“, schrieben die aktiven HSV-Fangruppen nun. „Dabei mussten wir viele Rückschläge wegstecken. Das von den Verantwortlichen ausgegebene Ziel Aufstieg wurde einmal mehr verfehlt.“ Lob gibt es dennoch, etwa für den Zusammenhalt beim Doping-Fall um Mario Vuskovic – und auch für die Mannschaft, weil diese „über weite Strecken“ der Saison gezeigt habe, „dass sie die von uns eingeforderten Werte Leidenschaft und Identifikation verstanden und angenommen hat“.

Kritische müsse die Fanszene aber auch benennen, sie zählt auf: „Die immer noch unverschämten Ticketpreise, das unsägliche Testspiel gegen RB, mögliche (weitere) Anteilsverkäufe sowohl in unserem Verein als auch in den Verbänden, ein undurchsichtiges Darlehen von Kühne und die unklare Situation um den Namen unseres Volksparkstadions werden uns in den kommenden Monaten beschäftigen.“

Kurzfristig aber geht es nur um den Support, erst gegen Schalke und nun in Karlsruhe: „Gemeinsam für unsere Farben. Gemeinsam für unsere Stadt. Auf geht’s HSV!“, schrieben die Gruppen der Nordtribüne abschließend und machten somit deutlich: Die Fans sind längst bereit auch für das erste Auswärtsspiel der Saison.