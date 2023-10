Traum ausgeträumt? Dämpfer für HSV-Torjäger Glatzel

Wirklich überraschend kam das alles nicht – und dennoch: Ein wenig enttäuscht dürfte Robert Glatzel dann doch gewesen sein, als Julian Nagelsmann am Freitagvormittag sein Aufgebot für die USA-Reise des Nationalteams bekanntgab. Auch über den HSV-Angreifer hatte sich der Bundestrainer zuletzt Gedanken gemacht, entschied sich aber gegen eine Nominierung.

Ein kleiner, wenn auch erwartbarer DFB-Dämpfer für Glatzel. Dessen zarter Traum von einer späten Karriere im Nationalteam dürfte damit schon wieder ausgeträumt sein, ehe er richtig begann.

Nagelsmann holt Unions Behrens statt HSV-Profi Glatzel

Der 29-Jährige war einer der Kandidaten für eine Nominierung ins neue Nagelsmann-Team; neben Maxi Beier (Hoffenheim), Davie Selke (Köln) und Kevin Behrens. Letztlich erhielt Union Berlins Stürmer den Vorzug und ist in den USA gegen den Gastgeber (14.10.) und Mexiko (18.10.) dabei.

Glatzel (bislang fünf Saisontreffer) wird wissen, was am ehesten gegen den Frust hilft: Tore. Möglichst schon an diesem Samstag in Wiesbaden (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de).