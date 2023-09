Keine Luftnummer! DFB denkt tatsächlich über HSV-Stürmer Glatzel nach

Als ZDF-Legende Béla Réthy in der vergangenen Woche HSV-Angreifer Robert Glatzel als Kandidaten für Deutschlands Nationalteam vorschlug, hob so mancher noch verwundert die Augenbrauen und dachte an eine etwas spinnerte Idee des 66-Jährigen. Mittlerweile ist klar: Glatzel hat völlig überraschend tatsächlich eine Chance, in den DFB-Kader berufen zu werden!

Glatzel für Deutschland? Zumindest wird es nun etwas heißer. Wie die „Sport Bild“ berichtet, ist der 29-Jährige einer von vier Angreifern, die der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem Zettel hat. Die anderen sind Hoffenheims Maximilian Beier (20), Unions Kevin Behrens (32) sowie der Kölner Davie Selke (28). Deren Vorteil: Sie spielen alle in der Bundesliga.

Glatzel soll vom DFB intensiver beobachtet werden

Was ist dran an den Glatzel-Gerüchten mit dem DFB? Darf der HSV-Stürmer tatsächlich auf eine baldige Nominierung und sogar seine Teilnahme an der Heim-EM im kommenden Jahr hoffen?

Tatsächlich, so ist aus DFB-Kreisen zu hören, soll der Torjäger in den kommenden Wochen intensiver beobachtet werden. Weil seine Trefferquote seit Sommer 2021 (52 Pflichtspieltore in 86 HSV-Partien) für sich spricht – auch in Liga zwei.

Dazu kommt: Sowohl Nagelsmann als auch dessen neuer Assistent Sandro Wagner kennen Glatzel bestens und wissen ihn gut einzuschätzen. Alle drei kommen aus München.

Klar ist aber auch: Glatzel muss weiterhin kontinuierlich treffen, um eine Chance zu haben. Und: In Frage kommt eigentlich nur Nagelsmanns erster Lehrgang mit dem DFB-Team, das am 9. Oktober in die USA abhebt und dort auf den Gastgeber (14.10.) und Mexko (18.10.) trifft. Möglich, dass der Bundestrainer zur Sichtung einen aufgeblähten Kader mitnimmt. Genau das könnte Glatzels Chance sein.