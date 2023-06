Training, Ösi-Camp, Testspiele: So läuft die Sommer-Vorbereitung des HSV

Die HSV-Bosse dürften die Instagram-Story von Ransford Königsdörffer in den vergangenen Tagen mit Wohlwollen verfolgt haben. Der Stürmer nutzte seinen Urlaub, um sich in Marbella für die neue Saison fit zu machen – natürlich in HSV-Kluft. Ein paar letzte Tage der Erholung bleiben den Profis noch – dann geht es im Volkspark schon wieder los.

Der Sommer war kurz. Sehr kurz. Gerade einmal drei Wochen ist es her, da platzte der Traum vom Aufstieg im Volksparkstadion nach dem 1:3 gegen den VfB Stuttgart im Relegations-Rückspiel endgültig. Nach einem gemeinsamen Frühstück am Morgen drauf verabschiedeten sich die Profis – manche endgültig (Sonny Kittel, Xavier Amaechi und Javi Montero), der Großteil aber nur für einige Wochen.

Jean-Luc Dompé nutzte die Pause für einen Trip in die Heimat, urlaubte in der Nähe von Paris. Landsmann William Mikelbrencis verbachte ein paar Tage in Monaco, Ludovit Reis, der aktuell bei der U21-Europameisterschaft weilt, schob einen Städtetrip nach London ein. Akkus aufladen nach einer langen Saison.

Bleibt zu hoffen, dass die HSV-Profis schnell in den Urlaubsmodus schalten konnten, denn: Am Mittwoch werden sie alle, bis auf die Nationalspieler, wieder im Volkspark eintrudeln. Zunächst für die obligatorischen medizinischen Tests und das erste Beschnuppern mit den Neuzugängen Guilherme Ramos und Immanuel Pherai, ab Freitag geht es dann zurück auf den Platz.

Zweitliga-Saison startet am 29. Juli

Viel Zeit ist nicht: Am 29. Juli wird die neue Zweitligasaison, die nunmehr sechste in Folge mit dem HSV, eröffnet. Vorher geht es für die Hamburger Anfang/Mitte Juli noch ins Trainingslager nach Österreich, am 22. Juli steht zudem das Testspiel-Highlight bei den Glasgow Rangers auf dem Plan. Den ersten Testkick gibt es schon am kommenden Sonntag beim Landesligisten FC Verden 04. Die Urlaubszeit im Volkspark sie neigt sich schnellen Schrittes dem Ende zu.