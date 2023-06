HSV-Transfer fix: Pherai ist in Hamburg – und sucht auch schon eine Wohnung

Am Donnerstag genoss Immanuel Pherai noch das Mittelmeer vor Belek, tags da­rauf aber erreichte der Mittelfeldmann endlich den Volkspark. Seit Tagen war klar, dass der 22-Jährige von Eintracht Braunschweig zum HSV wechseln würde, nun ist die Nummer in trockenen Tüchern: Nachdem Pherai seinen Medizincheck im UKE bestand, wird er am Samstag einen Vierjahresvertrag bei seinem neuen Arbeitgeber unterzeichnen.

Pherai ist endlich Hamburger – und versetzt die Fans in helle Vorfreude. „Wann endlich Pherai, HSV?“, lautete am Freitag eine oft gestellte, leicht abgekürzte Frage bei Twitter. Tatsächlich folgt die offizielle Verkündung des Deals auch erst an diesem Samstag, weil noch die ein oder andere Unterschrift unter den Verträgen fehlt. Das ändert aber nichts daran, dass Pherai zum HSV kommt. Der Deal ist klar fixiert.

Am Samstag unterschreibt Pherai beim HSV

Der Niederländer, der in der Hamburger Offensive Sonny Kittel (30/Vertrag wurde nicht verlängert) ersetzen soll, ging schon am Freitag gleich in die Vollen. Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Claus Costa empfingen Pherai, der dank einer Ausstiegsklausel für rund eine Million Euro wechseln durfte, auf der Geschäftsstelle, zeigten ihm den Trainingstrakt und das Stadion.

Pherai wird nach seiner ersten Stippvisite bald wiederkommen. Bereits am Fretag besprach Teammanager Lennart Coerdt mit ihm das weitere Vorgehen. Wichtigster Punkt: Pherai und seine Lebensgefährtin brauchen eine Bleibe. Da steht kommende Woche die eine oder andere Wohnungsbesichtigung an.

Die HSV-Fans aber fiebern einem anderen Tag entgegen. Nach seinen Leistungstests im Volkspark (28./29. Juni) wird Pherai beim Trainingsauftakt am Freitag dabei sein – und erstmals in HSV-Klamotten zeigen, was er draufhat.