Auch im sechsten Jahr in Folge hat der HSV den Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Wie konnte das passieren und wie soll es nun weitergehen? Aktuell läuft im Hintergrund die Aufarbeitung. Dabei blickt vieles auf den Aufsichtsrat, der bei der Suche nach den Gründen für das erneute Scheitern selbst eine entscheidende Rolle spielt. Trainer, Spieler, Vorstand: Wer trägt noch und zu welchen Anteilen die Verantwortung? Die MOPO ist der Schuldfrage nachgegangen.

Auch im sechsten Jahr in Folge hat der HSV den Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Wie konnte das passieren und wie soll es nun weitergehen? Aktuell läuft im Hintergrund die Aufarbeitung. Dabei blickt vieles auf den Aufsichtsrat, der bei der Suche nach den Gründen für das erneute Scheitern selbst eine entscheidende Rolle spielt. Trainer, Spieler, Vorstand: Wer trägt noch und zu welchen Anteilen die Verantwortung? Die MOPO ist der Schuldfrage nachgegangen.

Ist die Mannschaft zu schlecht? War die Konkurrenz zu stark? Stimmte die Taktik des Trainers nicht? Gab es im Umfeld zu viel Unruhe? Fragen werden aktuell beim HSV viele gestellt. Vieles konzentriert sich dabei auf Sportvorstand Jonas Boldt, der für den sportlichen Bereich die Hauptverantwortung trägt. Ist er damit aber nun auch gleichzeitig der Hauptschuldige? Zweifel sind angebracht.

Jonas Boldt trägt die sportliche Verantwortung

Der Sportvorstand: Für Jonas Boldt ist es der fünfte verpasste Aufstieg mit dem HSV. Es ist eine sportliche Bilanz, die nicht für ihn spricht. Das Scheitern nur auf den 42-Jährigen zu reduzieren, wäre allerdings zu einfach und gleichzeitig auch etwas paradox. Vom besten Kader der Zweiten Liga war beim HSV in dieser Spielzeit oft die Rede. Auch der Aufsichtsrat der Hamburger sprach mit Blick auf das HSV-Aufgebot immer wieder von einer Mannschaft, die genug Qualität für den Aufstieg besitze.

Verantwortlich ist dafür letztlich Boldt. Er hat mit Sportdirektor Claus Costa ein Team zusammengestellt, das normalerweise auch den Aufstieg hätte schaffen können, wenn nicht sogar müssen. Seine Arbeit verfehlt hat der Sportvorstand damit also grundsätzlich nicht, auch wenn er natürlich wie im Sport alle am Ende an den Ergebnissen gemessen wird.

Sportdirektor Claus Costa, Trainer Steffen Baumgart und Sportvorstand Jonas Boldt auf der HSV-Bank. WITTERS Sportdirektor Claus Costa, Trainer Steffen Baumgart und Sportvorstand Jonas Boldt auf der HSV-Bank.

Bei Baumgart wurden nur die Gegentore weniger

Die Trainer: Mit Tim Walter und Steffen Baumgart haben sich in dieser Spielzeit zwei Trainer am HSV-Aufstieg versucht. Walter musste Mitte Februar als Tabellendritter gehen. Damals hatten die Hamburger fünf Punkte weniger als Spitzenreiter St. Pauli und fünf Zähler mehr als Fortuna Düsseldorf auf dem Konto. Eigentlich eine ordentliche Ausgangslage für den Endspurt im Kampf um den Aufstieg.

Nachfolger Steffen Baumgart konnte diese nicht nutzen. Der neue Coach versuchte, viel zu ändern und ist rückblickend auch davon überzeugt, dass er vieles verbessert hat. Die Fakten sehen ein wenig anders aus. Zwar gab es unter Baumgart weniger Gegentore, dafür aber auch weniger Punkte. Vor allem die vorhandene Offensiv-Power im Team der Hamburger hat er viel zu selten auf den Platz bekommen. In gleich drei der bislang elf Baumgart-Spielen blieb der HSV ohne eigenes Tor. Das war unter Walter in dieser Saison bei keinem Auftritt passiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Kommentar: Derbysieger? Diese HSV-Saison war einfach nur peinlich!

Unterm Strich hat Baumgart nicht für den erhofften Schub im Kampf um den Aufstieg sorgen können. Entsprechend unklar ist nun auch seine Zukunft in Hamburg.

HSV-Profis erreichen zu oft die Leistungsgrenze nicht

Die Mannschaft: Am Ende stehen auf dem Platz immer wieder die Spieler im Vordergrund. Sie müssen die Vorgaben der Trainer umsetzen. Fehlender Wille ist der der aktuellen HSV-Mannschaft sicherlich nicht vorzuwerfen. Das war mehr oder weniger in jedem Spiel zu sehen. Auch die Qualitätsfrage stellte sich beim HSV nicht wirklich.

Den HSV-Profis steht die Enttäuschung beim Gang vor die Fankurve in Paderborn ins Gesicht geschrieben. WITTERS Den HSV-Profis steht die Enttäuschung beim Gang vor die Fankurve in Paderborn ins Gesicht geschrieben.

Ein Problem: Viele Spieler haben viel zu selten die eigene Leistungsgrenze erreicht. Zudem war das Zusammenspiel auf dem Platz oft mangelhaft. Von einer Mannschaft, die geschlossen in eine Richtung marschiert, war zuletzt nur wenig zu sehen. Gerade dieser Zusammenhalt ist mit Blick auf große Ziele allerdings elementar.

Der HSV-Aufsichtsrat ist ein Teil des Problems

Der Aufsichtsrat: Das sechsköpfige Kontrollgremium wird sich in dieser Woche mit dem HSV-Vorstand zusammensetzen und danach entscheiden, wie es in der neuen Saison weitergehen soll. Dabei steht der Aufsichtsrat selbst mehr denn je auf dem Prüfstand. Der HSV braucht eine klare und starke Führung. Zuletzt ging von dem Kontrollgremium allerdings mehr Unruhe als Ordnung aus.

Bereits im Winter wurde intern Boldt infrage gestellt und damit der sportliche Bereich geschwächt. Auch die Suche nach einem potenziellen Nachfolger lief bislang alles anders als souverän und erfolgreich. Gesprochen wird viel übereinander, ein gemeinsames klares Signal nach außen gibt es nicht. Damit ist der Aufsichtsrat mindestens ein Teil des Problems, das er nun selbst lösen soll.