Ticket-Wahnsinn beim HSV! Riesen-Frust bei Tausenden Fans

Der HSV, das steht fest, er wird sich auch in der Relegation auf seine Fans verlassen können. Die 4500 Tickets für das Hinspiel beim VfB Stuttgart am Donnerstagabend (20.45 Uhr, Liveticker bei MOPO.de) waren binnen weniger Minuten vergriffen. An diesem Mittwoch um 11 Uhr startete der heiß ersehnte Mitglieder-Vorverkauf. Und er sorgte auch für viele Enttäuschungen bei den Fans – inklusive Zusammenbruch der HSV-Homepage.

Bis zum Dienstagabend hatten alle Inhaber:innen einer Dauerkarte die Möglichkeit, von ihrem Vorkaufsrecht für das Spiel am Montagabend Gebrauch zu machen, ehe die Mitglieder randurften. Schon vor 11 Uhr machte sich Unmut breit, immer wieder klagten Anhänger:innen via Twitter oder anderen sozialen Medien, dass sich die Wartezeit im digitalen Warteraum teils willkürlich verändere. Die HSV-Website war dann schließlich komplett down.

HSV-Relegation: Volksparkstadion blitzschnell ausverkauft

Knapp eine Viertelstunde nach offiziellem Verkaufsstart war dann eh nichts mehr zu holen – der Volkspark ist restlos ausverkauft. Freude auf der einen, grenzenloser Frust auf der anderen Seite.

Mitglieder, die weit über eine halbe Stunde vor dem Verkaufsstart online warteten, gingen teilweise leer aus, weil sie in digitalen Warteschlangen verharrten. Nicht das erste Mal, dass der Online-Ticketshop in dieser Saison für Frust sorgt.

Vor Zweitanbietern wie Viagogo, die überteuerte Tickets anbieten, warnt der HSV derweil nach wie vor. Zu hoch ist die Gefahr, dass man am Eingang abgewiesen wird. Wer also kein Ticket bekommen hat, muss das Relegations-Rückspiel wohl oder übel vor dem Fernseher verfolgen.