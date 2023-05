Sie werden aus allen Ecken des Landes kommen. Die HSV-Fan-Gemeinde macht sich am Sonntag auf den Weg nach Sandhausen, bis zu 10.000 Hamburger wollen beim vielleicht letzten Zweitligaspiel ihres Vereins dabei sein und den Aufstieg feiern. Der Wahnsinn kennt keine Grenzen. Das gilt auch für die Preise, die auf dem Schwarzmarkt aufgerufen werden ...

Sie werden aus allen Ecken des Landes kommen. Die HSV-Fan-Gemeinde macht sich am Sonntag auf den Weg nach Sandhausen, bis zu 10.000 Hamburger wollen beim vielleicht letzten Zweitligaspiel ihres Vereins dabei sein und den Aufstieg feiern. Der Wahnsinn kennt keine Grenzen. Das gilt auch für die Preise, die auf dem Schwarzmarkt aufgerufen werden …

Der 15.000-Einwohner-Ort nahe Heidelberg soll zur Aufstiegsstätte des HSV werden. Bei einem Punkt Rückstand auf Heidenheim spricht derzeit zwar mehr für eine Teilnahme des HSV an der Relegation. Aber: Sollte der Konkurrent in Regensburg patzen, kann der HSV vorbeiziehen und Historisches vollbringen. Wer will das schon verpassen?

Klar ist: Der Ansturm wird gigantisch. Neben den knapp 3000 Karten, die der HSV für die Partie im Hardtwaldstadion (15.414 Plätze) erhielt, deckten sich tausende Hamburger mit Tickets ein. Teils im Internet oder durch kurzfristige Vereinsmitgliedschaften beim SVS. Mindestens 8000, vielleicht sogar 10.000 Hamburger werden erwartet.

Viagogo bietet HSV-Tickets für astronomische Summen

Aber: Auch der Schwarzmarkt blüht. Bei Viagogo werden noch etwas mehr als 50 Tickets für das Spiel angeboten, teils für astronomische Summen. Die teuerste Karte kostet dort 6688 Euro! Die Gefahr: Wer mit Schwarzmarkt-Tickets erwischt wird, könnte vor dem Stadion abgewiesen werden. So läuft es bei Heimspielen des HSV ab. Auch die Sandhäuser warnen vor dem Kauf solcher Karten.

Bei Viagogo werden Tickets für das Sandhausen-Spiel für 6688 Euro angeboten.

Der Wahnsinn von Sandhausen. Diejenigen HSV-Fans, die im Besitz von Tickets sind, sollen dem Supporters-Aufruf folgen und in roten oder weißen Trikots erscheinen – zu Ehren der Europacupsieger, die vor 40 Jahren in Athen den Landesmeister-Cup gewannen.