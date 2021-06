Stefan Kießling: Ex-Kollege schwärmt von HSV-„Kampfschwein“ Pohjanpalo

Joel Pohjanpalo soll den HSV mit seinen Toren beim Aufstieg helfen, danach will der Stürmer mit Finnland zur EM. Auf zwei Einsätze über insgesamt 26 Minuten und ein Tor hat es der Angreifer in den ersten drei Spielen des Jahres gebracht. Noch viel mehr wird folgen. Davon ist sein ehemaliger Mitspieler Stefan Kießling überzeugt.

Von 2014 bis 2016 stürmten Kießling und Pohjanpalo gemeinsam für Bayer Leverkusen. „Ich habe immer gerne mit ihm zusammen gespielt“, erzählt Kießling im Gespräch mit der MOPO. Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig, der mittlerweile in Leverkusen als Assistent der Geschäftsführung arbeitet, schätzt Pohjanpalo als Charakterkopf auf dem Platz und in der Kabine. Er ist überzeugt, dass er mit seiner Art dem HSV weiterhelfen wird.

Joel Pohjanpalo traf in Bochum zur 2:1-Führung für den HSV. WITTERS Foto:

Kießling über Pohjanpalo als Joker: „Er brennt immer“

„Er ist ein Typ, der sich für die Mannschaft opfert. Auf dem Platz gibt er immer Gas. Joel ist ein Kampfschwein. Er ist sich für nichts zu schade und geht auch dahin, wo es wehtut“, sagt Kießling, der auch erklären kann, warum Pohjanpalo seine meisten Tore bislang als Einwechselspieler erzielt hat. „Es gibt einfach Spielertypen, die nicht lange brauchen, um auf die richtige Temperatur zu kommen. Joel ist so einer. Er brennt immer. Auch wenn er nur eine Minute spielt, will er auf dem Platz etwas zeigen. Da ist er total fokussiert.“

Das könnte Sie auch interessieren: Kampf um die HSV-Stammplätze: Jetzt fliegen im Volkspark die Fetzen

Kießling glaubt: Pohjanpalo kann Hinterseer verdrängen

Joel Pohjanpalo kommt gegen Nürnberg für Lukas Hinterseer ins Spiel. WITTERS Foto:

Trotz seiner guten Tor-Quote als Joker muss es laut Kießling für Pohjanpalo nun beim HSV das Ziel sein, den nächsten Schritt zu machen, also Stammspieler zu werden. „Das muss sein Anspruch sein“, sagt Kießling, der Pohjanpalo das auf jeden Fall zutraut. Überzeugt ist er zudem davon, dass der Angreifer im Sommer mit Finnland zur EM fahren wird. Seine klare Ansage: „Wenn er fit bleibt, wird der finnische Nationaltrainer gar nicht an ihm vorbeikommen.“

Für welchen Verein wird Pohjanpalo in der nächsten Saison spielen?



Stand jetzt wird der 26-jährige Stürmer nach der Saison wieder zurück nach Leverkusen kehren. So ist es im Leih-Vertrag vereinbart. Ob das letzte Wort bereits gesprochen ist, ist aber noch unklar. Viel wird nun auch an Pohjanpalo selbst liegen. Kießling: „Grundsätzlich will man keine guten Spieler abgeben. Und Joel ist auf jeden Fall ein guter Spieler. Auf der anderen Seite will man einen Spieler, wenn er andere Pläne hat, aber auch keine Steine in den Weg legen.“ Gespräche über die Zukunft sollen voraussichtlich erst nach der Saison geführt werden. Vorher soll Pohjanpalo beim HSV durchstarten.