St. Pauli – HSV: Hier sehen Sie das Derby live im TV und im Stream

Die Voraussetzungen für das 105. Derby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli sind sehr unterschiedlich: Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune stand vor diesem Spieltag zwar an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga, doch zuletzt verlor der HSV beim Tabellenletzten Würzburger Kickers (2:3). Die Kiezkicker von Trainer Timo Schultz befinden sich in einem Formhoch von sechs Siegen aus sieben Spielen. Am 23. Spieltag der 2. Liga kommt es zum direkten Duell in Hamburg. Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel live im TV und im Stream verfolgen können.

Anpfiff der Begegnung ist am Montag, den 1. März 2021, um 20.30 Uhr im Millerntor-Stadion in Hamburg. Das Derby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen überträgt Sky das Spiel im Pay-TV live und exklusiv auf seinem Sender sowie im Livestream bei Sky Go oder mit einem Sky Ticket.

Derby: St. Pauli gegen HSV live bei Sky, Sky Go und Sky Ticket

Die Übertragung des Derbys des FC St. Pauli gegen den HSV bei Sky beginnt am Montag, den 1. März 2021, um 20 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 1 & UHD. Moderator im Studio ist Stefan Hempel. Das Spiel des FC St. Pauli gegen den Hamburger SV können Sie live ab 20.30 Uhr im Einzelspiel bei Sky Sport Bundesliga 1 sehen. Stefan Hempel übernimmt auch die Rolle als Live-Kommentator. Parallel finden keine Spiele der 2. Bundesliga am 23. Spieltag statt.

FC St. Pauli – Hamburger SV: Alle Infos zum Spiel im Überblick

2. Bundesliga, Saison 2020/21, 23. Spieltag

Datum : Montag, 1. März 2021

: Montag, 1. März 2021 Spielort : Millerntor-Stadion, Hamburg (St. Pauli)

: Millerntor-Stadion, Hamburg (St. Pauli) Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Free-TV / Fernsehen : keine Übertragung

: keine Übertragung Pay-TV : Sky

: Sky Stream / Livestream: Sky Go oder Sky Ticket

St. Pauli gegen HSV: So läuft das Derby in der 2. Bundesliga

Nach elf ungeschlagenen Spielen in Folge musste der Hamburger SV in der 2. Bundesliga zuletzt wieder eine Niederlage hinnehmen. Der HSV verlor gegen den Tabellenletzten Würzburger Kickers mit 2:3. Jetzt müssen die Hamburger nachlegen, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Auf der Gegenseite ist der FC St. Pauli seit vier Spielen ohne Niederlage und gewann sechs der letzten sieben Spiele. Zuletzt gelang den Kiezkickern ein 3:2-Sieg gegen den SV Darmstadt 98.

Das Derby hat eine große Tradition in Hamburg. Die Bilanz spricht dabei klar für den HSV: In den bisherigen 104 Pflichtspiel-Duellen gab es 68 Siege für die Hamburger, 16 Unentschieden und 20 Erfolge für den FC St. Pauli. Mit 336:112 Toren ging bislang im Schnitt jede Partie exakt mit 3:1 zugunsten des HSV aus. Die jüngste Derby-Bilanz liest sich jedoch nicht wirklich gut aus Sicht der Gäste – nur eins (4:0 am Millerntor) der letzten sieben Stadtderbys konnte der HSV für sich entscheiden.

2. Bundesliga: Hamburger SV und FC St. Pauli – die Bilanz:

St. Pauli gegen HSV: Liveticker für das Derby der 2. Liga

Wie immer können Sie das Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV auch im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de können Sie vom Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone kostenlos alles zum Spiel erfahren. Unser Ticker-Reporter meldet sich am Montagabend rund eine halbe Stunde vor dem Anpfiff ab 20 Uhr live.