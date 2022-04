Sperre und nächster Ausfall: Der HSV muss sein Mittelfeld umbauen

Vergangene Woche feierte Maximilian Rohr beim Nachholspiel gegen Erzgebirge Aue (4:0) überraschend sein Startelfcomeback nach langer Verletzungspause, zeigte dabei eine gute Leistung (MOPO-Note 2,5). Jetzt hat der 26-Jährige einen neuerlichen Rückschlag erlitten.

Wegen eines kleinen Muskelfaserrisses im Oberschenkel fällt der Defensivallrounder wohl für die kommenden zwei Spiele aus. Schon in Kiel (0:1) hatte Rohr wegen der Probleme nicht mehr in der Startelf gestanden, wurde erst in der Nachspielzeit eingewechselt.

HSV: Maximilian Rohr erleidet Muskelfaserriss

Weitere Untersuchungen ergaben dann – wie bei Youngster Elijah Krahn (18) – die Diagnose Muskelfaserriss. Da mit Ludovit Reis (21) ein weiterer Mittelfeldspieler gelbgesperrt fehlt, ist Tim Walter gegen Karlsruhe im Mittelfeld zu Umstellungen gezwungen.

Die wahrscheinlichste Möglichkeit ist, dass Sonny Kittel (29), der zuletzt zweimal auf dem Flügel ranmusste, wieder ins Zentrum rückt. Vorne bekämen dann Faride Alidou (20) oder Giorgi Chakvetadze (22) eine neue Chance.

Auf der zweiten Achterposition dürfte Anssi Suhonen (21) seinen Platz aus dem Kiel-Spiel behalten, die erste Alternative zum Finnen wäre David Kinsombi (26), der in der Saison 2016/17 auf 26 Zweitliga-Einsätze für den KSC kam.