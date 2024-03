Spannende HSV-Frage: Stellt Baumgart in Düsseldorf das System um?

Er hat die Qual der Wahl, zumindest in der Zentrale. Mit Ludovit Reis, Immanuel Pherai und dem nach seiner Rotsperre zurückgekehrten Lázló Bénes stehen Steffen Baumgart am Freitag in Düsseldorf (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) gleich drei Mittelfeld-Künstler der Extraklasse zur Verfügung. Möglich, dass der HSV-Trainer sogar sein System umstellt, um das Trio gemeinsam bringen zu können.

Dass Baumgart perspektivisch gern mit zwei Spitzen spielen lassen würde, steht fest. Diese Chance könnte sich in Düsseldorf bieten. Sollte Bakery Jatta neben Robert Glatzel in den Angriff rücken, wäre dahinter wohl eine Mittelfeld-Raute angesagt. Pherai als Zehner, Benés und Reis leicht dahinter, zudem Jonas Meffert als Staubsauger.

Raute und Jatta neben Glatzel im Sturm?

So könnte Baumgart sein Personal-Puzzle lösen. Ransford Königsdörffer wäre dann ein Opfer des Systems, würde vom linken Flügel auf die Bank rotieren. Aber: Der Angreifer verpasste es zuletzt auch, sich unentbehrlich zu machen.

Das könnte Sie auch interessieren: Vorentscheidung im Aufstiegskampf? Ex-HSV-Profi spricht von „Do-or-Die-Spiel“

Was hat Baumgart vor? Während der Trainingswoche ließ er sich nicht in die Karten schauen, auch im Rahmen der Pressekonferenz am Mittwoch waren ihm keine Hinweise zu entlocken. Allerdings: Assistenzcoach Loic Favé unterhielt sich nach der Abschlusseinheit am Donnerstag minutenlang und angeregt mit Pherai. Um dem Niederländer seine neue Rolle zu erklären? Am Freitag ab 18.30 Uhr folgt die Auflösung des Rätsels.