Bénes zurück: Wer muss für ihn auf die HSV-Bank?

Am Montag marschierte László Bénes noch mit den HSV-Reservisten auf den Trainingsplatz, das aber soll sich nach der Partie in Düsseldorf wieder ändern. Drei Spiele lang war der Slowake gesperrt, nachdem er gegen Hannover (3:4) Rot gesehen hatte. Nun kehrt er zurück in die Startelf – und wird einem seiner Kollegen den Stammplatz klauen.

An dem 26-Jährigen führt im Mittelfeld kein Weg vorbei. Mit elf Treffern und acht Vorlagen ist Bénes hinter Robert Glatzel (16 Tore, sechs Assists) zweitbester Scorer des HSV und spielt eine Sahne-Saison. Wer muss nun für ihn weichen?

Vieles deutet darauf hin, dass es Ludovit Reis treffen dürfte. Der 23-Jährige erreichte zuletzt gegen Elversberg (1:0) und Osnabrück (1:2) nicht seine Normalform, wurde beide Mal als erster HSV-Profi ausgewechselt. Dazu kommt: Auch wenn Mittelfeld-Kollege Immanuel Pherai am Sonntag nicht alles gelang, hatte er einen enormen Aktionsradius und steckte niemals auf. Nun könnte der Holländer zum neuen Bénes-Partner werden.