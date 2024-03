Bei dieser Begegnung steht extrem viel auf dem Spiel. Nach dem ernüchternden Auftritt gegen Osnabrück startet der HSV am Freitag mit dem Gastspiel in Düsseldorf in die entscheidende Phase im Kampf um den Aufstieg. Starten die Hamburger jetzt mit Steffen Baumgart durch? Oder gibt es den nächsten Rückschlag und ein weiterer Konkurrent ist plötzlich wieder im Rennen? Ein ehemaliger HSV-Stürmer blickt mit sehr gemischten Gefühlen auf den Freitag – denn seiner Meinung nach könnte schon eine Vorentscheidung fallen.

Bei dieser Begegnung steht extrem viel auf dem Spiel. Nach dem ernüchternden Auftritt gegen Osnabrück startet der HSV am Freitag mit dem Gastspiel in Düsseldorf in die entscheidende Phase im Kampf um den Aufstieg. Starten die Hamburger jetzt mit Steffen Baumgart durch? Oder gibt es den nächsten Rückschlag und ein weiterer Konkurrent ist plötzlich wieder im Rennen? Ein ehemaliger HSV-Stürmer blickt mit sehr gemischten Gefühlen auf den Freitag – denn seiner Meinung nach könnte schon eine Vorentscheidung fallen.

„Emotional ist es kein einfaches Spiel für mich. Ich habe zu beiden Vereinen eine sehr enge Bindung”, sagt Maxi Beister, inzwischen 33, der einst beim HSV zum Profi wurde und in der Bundesliga auflief. Die meisten Profispiele machte er jedoch für Düsseldorf. Mit der Fortuna schaffte er 2011/12 sogar den Aufstieg in die Erste Liga.

Maxi Beister sieht Drucksituation bei beiden Klubs

Nun geht es für seine beiden Ex-Vereine um den Aufstieg. Eine erste Entscheidung fällt womöglich schon am Freitag. „Fortuna spielt keine gute Rückrunde. Es wurde schon viel an Boden verloren. Das Spiel gegen den HSV ist eigentlich die letzte Chance, wenn man in den Aufstiegskampf noch mal eingreifen möchte. Es ist ein Do-or-die-Spiel für Düsseldorf”, meint Beister, der den HSV nach der „unerwarteten” Pleite gegen Osnabrück in diesem Spiel jedoch nicht weniger unter Druck sieht: „Für beide Seiten ist die Anspannung brutal.“

Der frühere HSV- und Fortuna-Profi Maxi Beister ist nun als Spielerberater aktiv. imago/Revierfoto Der frühere HSV- und Fortuna-Profi Maxi Beister ist nun als Spielerberater aktiv.

Beister geht davon aus, dass es ein torreiches Spiel wird, in dem die Düsseldorfer aufgrund der Tabellenkonstellation mehr ins Risiko gehen müssen. Beim HSV hat der Ex-Profi, der mittlerweile als Berater arbeitet, mit Baumgart grundsätzlich ein gutes Gefühl für die Zukunft. „Ich mag die Art von Steffen Baumgart. Er ist eine ehrliche Haut, spricht immer klar an, was er denkt. Ich habe das Gefühl, das passt zum HSV”, so Beister. Mit Blick auf den Aufstieg fügt er hinzu: „Ich glaube weiterhin daran, dass es der HSV diesmal schafft. Sie haben es selbst in der Hand, spielen gegen die größten Konkurrenten wie St. Pauli oder Kiel noch zu Hause.”

Das könnte sie auch interessieren: Ist der HSV unaufsteigbar? Wo Baumgart ansetzt, was Experten sagen

Erst mal wartet nun allerdings Düsseldorf. Geht es nach Beister, ist für die Fortuna danach der Aufstiegskampf vorbei. Er tippt auf ein 2:2. Eigentlich wäre das auch für den HSV zu wenig.