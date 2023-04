HSV-Kneipe, Kiez, Pöseldorf: So lief die Party-Nacht der Derbysieger

Dieses Spiel und diese Nacht werden sie beim HSV nicht so schnell vergessen. Nach dem Derby-Spektakel gegen St. Pauli feierten die Spieler, Trainer und Betreuer ausgelassen mit den Fans im Volksparkstadion. Es war der Startschuss für eine lange Party-Nacht, die für viele Profis erst in den Morgenstunden endete.

Bereits um 9 Uhr traf sich die Mannschaft am Samstagvormittag schon wieder zum gemeinsamen Frühstück im Volkspark. Danach ging es zum Auslaufen in den Wald. Mit „Derby-Sieger, Derby-Sieger, Derby-Sieger“-Sprechhören wurde das Team von rund 50 wartenden Fans empfangen. Ein weiterer Moment zum Genießen – auch wenn die meisten Spieler zuvor so gut wie kaum geschlafen hatten.

Dieses Spektakel musste gefeiert werden. Und das galt nicht nur für die Fans. Pläne für den Abend machte die Mannschaft direkt nach dem Spiel in der Kabine. Die Derby-Helden verabredeten sich zur großen Party-Nacht auf dem Kiez, wo ja bejanntlich der FC St. Pauli zu Hause ist. Dort wurde teilweise bis nach Sonnenaufgang gefeiert. Trotzdem erschienen am nächsten Morgen alle pünktlich zum gemeinsamen Frühstück.

Co-Trainer feiern zusammen mit HSV-Fans auf dem Kiez

Unterwegs waren nach dem Derby-Sieg nicht nur die Spieler. Sportvorstand Jonas Boldt feierte mit Freunden und ein paar Mitarbeitern der Geschäftsstelle den Erfolg im Zwick in Pöseldorf. Die Co-Trainer Merlin Polzin und Julian Hübner sowie Torwarttrainer Sven Höh mischten sich auf der Reeperbahn unter die Fans und schauten unter anderem in der HSV-Kneipe „Tankstelle“ vorbei.

Nicht gesehen wurde in der Nacht hingegen Cheftrainer Tim Walter. Er geht dem großen Trubel in der Öffentlichkeit bekanntlich häufig aus dem Weg. Genießen und feiern kann man einen Derby-Sieg ganz sicher aber auch in Ruhe. Dafür gibt es dann sogar ein paar mehr Stunden Schlaf.