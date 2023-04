„Einmalig“: HSV feiert Derby-Helden Jatta – doch nun wird um ihn gezittert

Angeschlagen musste Bakery Jatta in der 60. Minute den Platz beim 4:3-Sieg gegen St. Pauli verlassen. Die Fans im Volksparkstadion feierten ihn mit Sprechchören. Ein Applaus, den er sich mehr als verdient hatte. Jatta war mal wieder einer der entscheidenden Spieler. Ein Derby-Held mit Schmerzen. Und nun muss beim HSV um seinen nächsten Einsatz gezittert werden.

In der vergangenen Saison hatte Jatta im Volksparkstadion beim Stadtduell den Siegtreffer zum 2:1 erzielt. Nun wiederholte sich die Geschichte fast. Wieder traf Jatta gegen St. Pauli, wieder war es das Tor zum 2:1. Diesmal war er zwar nicht der Endstand, aber für den HSV die erste Führung des Spiels und damit auch die entscheidende Weichenstellung für den späteren Derby-Sieg.

Das sagt Jatta über sein Tor und den HSV-Derbysieg

„Ich hatte vorher gesagt, dass wir alles tun werden, damit die drei Punkte im Volkspark bleiben. Das ist uns gelungen. Es ist ein gutes Gefühl. Es ist immer geil, wie die Fans hinter uns stehen und uns zu jeder Minute und bei jeder Aktion pushen“, sagte Jatta, der die letzten 30 Minuten des Spiels nur als Zuschauer verfolgen konnte. „Beim Tor wurde ich voll am Fuß getroffen. Ich habe versucht, weiterzumachen, aber es ging irgendwann nicht mehr.“

St. Pauli-Kapitän grätscht Jatta vom Platz

Ein schmerzhaftes Derby-Ende für Jatta. Verantwortlich war dafür St. Pauli-Kapitän Leart Paqarada, der den HSV-Angreifer bei seinem Torschuss mit einer Grätsche hart am Knöchel erwischt hatte. Jatta versuchte es danach zwar noch mal, doch zwölf Minuten nach seinem Treffer. humpelte er vom Platz. Nichts ging mehr.

Wie schlimm hat es den Derby-Helden erwischt? Am Samstag wurde sein lädierter Knöchel im Volkspark behandelt. Auf eine genaue Untersuchung im UKE wurde zunächst verzichtet. Der Plan: Jatta soll sich bis Anfang der kommenden Woche nun erst mal ausruhen. Sollte es seinem Sprunggelenk danach nicht besser gehen, wird der Knöchel noch mal genau unter die Lupe genommen. Im besten Fall ist es allerdings nur eine Prellung und damit vor allem sehr schmerzhaft.

Glatzel lobt Jatta: „Einmalig, was er manchmal abspult“

Noch ist also offen, ob die Zeit bis zum nächsten HSV-Spiel am kommenden Samstag in Magdeburg reichen wird. Seine Mitspieler drücken auf jeden Fall die Daumen. Wie wichtig und unersetzbar Jatta für das Team ist, hat sein Auftritt beim Derby erneut gezeigt. „Baka ist Baka. Das ist einmalig, was er manchmal abspult. Die Meter, die er nach hinten und vorne macht, sind extrem wichtig für uns. Er hat sich mit dem Tor belohnt für ein überragendes Spiel. Er ist ein Hamburger Jung ist, der immer alles gibt. Und er ist ein herzensguter Mensch“, sagte Stürmer Robert Glatzel.

Jonas David meinte: „Er hat überragend gearbeitet, sehr viel für das Team gemacht. Defensiv hilft er uns extrem. Offensiv ist er so schnell und ganz schwierig für den Gegner aufzuhalten. Es freut uns sehr, dass er bei uns spielt.“ Und mal wieder zum Derby-Helden wurde.