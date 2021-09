Mit zwei Siegen in Folge hat der HSV zuletzt zurück in die Erfolgsspur gefunden. Im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg will das Team von Tim Walter am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) nachlegen. Einer der entscheidenden Spieler wird dabei womöglich erneut Moritz Heyer.

Beim 2:1 gegen Sandhausen traf Heyer vor zwei Wochen in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum Sieg, beim 2:0 am vergangenen Wochenende in Bremen erzielte der HSV-Allrounder ein Tor, bereitete den zweiten Treffer und verhinderte mit seinem Regel-Tipp an den Schiedsrichter auch noch ein Tor der Bremer. Schafft Heyer gegen Nürnberg nun den HSV-Hattrick?

Gegen Nürnberg soll Heyer in der Innenverteidigung ran

Fest steht: Heyer wird gegen Nürnberg in der Startelf stehen. Wahrscheinlich ist, dass er aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung rutscht, um dort den gesperrten Kapitän Sebastian Schonlau zu ersetzen. Beim Abschlusstraining am Samstag ließ Walter den 26-Jährigen wie schon an den Tagen zuvor in der Abwehr neben Jonas David trainieren.

In drei Spielen in Folge hat Heyer noch nie getroffen

Verliert Heyer durch die neue Position seine Torgefahr? Nicht zwingend. Unter Walter mischen auch die Verteidiger in der Offensive immer wieder mit. Zumindest bei Standardsituationen wird auch Heyer wieder sehr nah vor das gegnerische Tor kommen. Trifft er erneut, wäre das für ihn gleichzeitig ein persönlicher Rekord.

Mit dem HSV und auch mit Osnabrück hat er schon in zwei Spielen in Folge getroffen, drei Treffer in Serie sind ihm allerdings noch nie geglückt. Am Sonntag kann er das nun ändern. Das richtige Selbstvertrauen dafür hat er im Moment auf jeden Fall.