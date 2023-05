Schon seit sechs Spielen ist der HSV in der Fremde ohne Sieg (drei Remis und drei Niederlagen). Wird den Rothosen ihre Auswärtsschwäche im Saisonendspurt zum Verhängnis? Beim Gastspiel in Regensburg wollen die Schützlinge von Tim Walter endlich wieder einen Auswärtsdreier einfahren. Auf seine Truppe wartet aber eine Wundertüte – denn der abstiegsbedrohte Jahn tritt mit einem neuen Chef an der Seitenlinie an. Verfolgen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker

79. Min Walter wechselt erneut: Bilbija kommt für Kittel ins Spiel.

78. Min Da ist mal wieder eine Chance für die Gäste. Meffert schickt Suhonen im Strafraum, der Finne probiert es rechts aus spitzem Winkel direkt, doch sein Schuss landet einen Meter über dem Tor.

77. Min In den letzten Minuten kam wieder weniger von den Regensburgern, aktuell kommen die Hausherren nicht gefährlich vor das Tor. Genauso wenig wie der HSV, die seit dem 1:4 offensiv zu harmlos sind.

74. Min Auch der Jahn wechselt doppelt: Albers und Faber kommen für Mees und Saller.

73. Min Gimber bringt Jatta an der Seitenlinie zu Fall und sieht Gelb.

72. Min Doppelwechsel beim HSV: Suhonen und Königsdörffer kommen für Reis und Dompé ins Spiel.

70. Min Nächste gute Chance für die Hausherren! Caliskaner kommt am rechten Stafraumeck zum Schuss, nachdem der HSV einmal mehr eine Flanke nur unzureichend verteidigt. Der Versuch auf’s kurze Ecke wird zum Problem für Heuer Fernandes, der Keeper kann den Ball gerade noch klären.

67. Min Der HSV verteidigt weiter luftig! Kennedy ist über den linken Flügel völlig blank, doch sein Schussversuch aus etwa 16 Metern landet klar über dem Tor.

66. Min Offensiv kam von den Gästen lange nichts mehr. Einen aussichtsreichen Konter spielt Dompé nicht zu Ende.

64. Min Einmal mehr hat der HSV deutlich mehr Spielkontrolle – 64 Prozent Ballbesitz sprechen Bände.

61. Min Die Hamburger haben sich wieder gesammelt und halten die Hausherren vom eigenen Tor weg.

58. Min Regensburg bleibt dran, aktuell verteidigt der HSV viel zu locker.

55. Min Kuriose Szene: Der HSV steht hinten zu offen, einen Mees-Schuss kann Heuer Fernandes nur nach vorne abprallen. Caliskaner köpft direkt auf den leeren Kasten. Zunächst sieht es so aus, als ob Schonlau gerade noch so klären kann. Das Spiel geht auch zunächst weiter, doch nach etwa einer Minute zählt das Tor doch – der Ball war klar über Linie. Anscheinend hat die Torlinien-Uhr des Schiedsrichters nicht funktioniert.

55. Min Tor für Regensburg! Caliskaner verkürzt zum 1:4.

53. Min Dreifach-Chance auf das 5:0! Wieder treibt Jatta über rechts den Ball nach vorne. Und erneut flankt er den Ball flach vor das Tor, wo Glatzel mit seiner Fußspitze an den Ball kommt, diesen aber nicht ins leere Tor versenken kann. Dompé schnappt sich das Leder, dessen Flanke wird von einem Regensburg-Verteidiger an die Latte gelenkt. Und auch danach ist die Szene nicht vorbei, Kittel geht auf den Abpraller und scheitert aus fünf Metern am stark reagierenden Urbig.

50. Min Fast der Anschlusstreffer! Der HSV kann den Ball im eigenen Strafraum nicht klären, Mees darf deshalb aus 16 Metern abziehen. Der stramme Flachschuss wird von Heuer Fernandes stark zur Ecke geklärt. Diese bringt keine Gefahr ein.

49. Min Breitkreuz foult David klar und sieht dafür zurecht Gelb.

47. Min Regensburg presst die Gäste zum Start der Halbzeit nun früher.

46. Min Weiter geht’s! Der HSV stößt zur zweiten Hälfte an.

Anpfiff der zweiten Halbzeit!

Was für eine dominante erste Hälfte des HSV! Von Beginn an waren die Hamburger das tonangebende Team, nach dem frühen Treffer von Glatzel (4.) schwamm Regensburg gewaltig. Kittel legte per Elfmeter nur wenig später nach (17.), ehe Muheim in der 30. Minute sehenswert das 3:0 erzielte. Eine gute Phase der Gastgeber im Anschluss ging schnell vorüber, sodass die Hanseaten noch vor der Halbzeit das vierte Tor erzielen konnten: Kittel traf zum zweiten Mal nach einer tollen Vorlage des starken Jatta (45.+1). Im Parallelspiel führt Heidenheim mit 2:1 gegen Paderborn, sodass der HSV aktuell den Abstand auf Platz zwei (vier Punkte) nicht verkürzen kann. Diesen belegt sogar gerade Darmstadt, die zur Pause mit 1:2 in Hannover zurückliegen.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+3 Min Die letzte Minute der Nachspielzeit läuft.

45.+1 Min Der HSV legt noch vor der Halbzeit nach! Und das dürfte die Entscheidung gewesen sein. Erneut ist Jatta über rechts nicht zu stoppen, der Flügelstürmer lässt mehrere Verteidiger alt aussehen und dribbelt sich in den Strafraum. Seine Hereingabe wird abgefälscht und landet im Rückraum bei Kitte, der unbedrängt den Ball ins linke Eck befördern kann.

45.+1 Min Tor für den HSV! Kittel trifft zum 4:0!

45. Min David schaltet sich vorne mit ein und marschiert nach einem Doppelpass mit Jatta rechts in den Strafraum. Der Verteidiger wird gehalten und fällt kurz vor der Grundlinie. Das war aber zu wenig für einen Elfmeter.

42. Min Passiert noch etwas vor der Pause? Die gute Phase der Regensburger scheint wieder vorbei zu sein, stattdessen schnuppert Hamburg am vierten Treffer.

40. Min Das muss das 4:0 sein! Nach einem starken Angriff über viele Stationen kommt Glatzel frei aus etwa zehn Metern zum Abschluss. Urbig ist schnell unten und pariert den Schuss des Stürmers stark. Dompè Nachschuss aus spitzem Winkel geht knapp über das Tor.

37. Min Nächste gute Chance für Regensburg. Owusu hat links vor dem Strafraum viel Platz, sein Schuss landet aber weit über den Tor. Der Stürmer stand aber ohnehin im Abseits, ein Treffer hätte nicht gezählt.

34. Min Regensburg wacht auf! Makridis probiert es einfach mal aus etwa 26 Metern und trifft den Ball richtig gut. Heuer Fernandes muss sich strecken und kann den Ball gerade noch so über die Latte lenken. Ansonsten wäre die Kugel im rechten Winkel eingeschlagen. Die anschließende Ecke sorgt jedoch für keine Gefahr.

32. Min Beste Chance für die Gastgeber! Mees wird links freigespielt, zieht im Strafraum an David vorbei und flankt flach vor das Tor. Owusu grätscht in die Flanke rein und verpasst den Ball nur ganz knapp.

30. Min Der HSV sorgt früh für klare Verhältnisse. Nach einem schönen Spielzug wird der Ball von links in den Rückraum gebracht. Muheim kommt angestürmt, zieht zentral aus etwa 20 Metern direkt ab und versenkt den Ball rechts im Winkel. Urbig kam noch mit seinen Fingerspitzen ran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.

30. Min Tor für den HSV! Muheim trifft traumhaft zum 3:0!

26. Min Nach einer Ecke von rechts bleibt der HSV dran, eine versuchte Flanke von Heyer vom rechten Strafraumeck wird aber geblockt.

24. Min Das Spiel hat sich ein wenig beruhigt, der HSV hat aber weiterhin die Kontrolle und viel Ballbesitz.

22. Min Enochs reagiert auf die schwache Anfangsphase seiner Mannschaft und wechselt Kennedy für Günther ein. Muheim kann derweil weitermachen.

20. Min Regensburg zeigt sich mal wieder in der Offensive, Gimber legt sich aber den Ball am HSV-Strafraum zu weit vor und trifft Muheim mit der offenen Sohle am Knöchel. Der Verteidiger muss behandelt werden.

19. Min Das 2:0 ist bereits nach etwa zwanzig Minuten auch in der Höhe verdient. Der HSV tritt entschlossen auf und bringt die Regensburger vor große Probleme.

17. Min Kittel bleibt vom Punkt eiskalt und versenkt den Ball ins linke Eck. Urbig war bereits zur anderen Seite gesprungen.

17. Min Tor für den HSV! Kittel trifft per Elfmeter zum 2:0!

15. Min Der HSV erobert den Ball ganz früh am Regensburger Strafraum, Glatzel wird aber zu Fall gebracht, bevor er zum Abschluss kommt. Der VAR meldet sich – es gibt Elfmeter für den HSV!

14. Min Eine gute Viertelstunde ist gespielt und die Führung für den HSV ist definitiv verdient. Nach dem frühen Treffer hatten die Gäste mehrere gute Chancen auf das zweite Tor. Die Hausherren konnten mit dem Druck nicht umgehen, haben sich in den letzten Minuten ein wenig stabilisiert.

11. Min Fast die erste Chance für Regensburg! Nach einem Konter ist die HSV-Abwehr zu offen, Makridis kann von links in den Strafraum marschieren, ehe David im letzten Moment klären kann.

10. Min Regensburgs Ersatztorwart Kirschbaum sieht die Gelbe Karte, wohl aufgrund von Zeitspiel.

9. Min Regensburg schwimmt! Der auffällige Jatta setzt sich erneut über rechts stark durch und flankt flach in den Sechzehner, wo die Abwehr der Hausherren mit etwas Glück vor Glatzel und Kittel klären kann.

7. Min Der HSV macht weiter Druck – und verpasst das 2:0! Nach kurz ausgeführten Ecke flankt Dompé den Ball in den Strafraum, wo Glatzel aus fünf Metern völlig frei zum Kopfball kommt. Doch der Torschütze trifft die Kugel nicht sauber und köpft den Ball mehrere Meter über die Latte.

4. Min Traumstart für den HSV! Mit dem ersten guten Angriff gehen die Gäste in Führung. Jatta und Reis spielen über den rechten Flügel einen starken Doppelpass. Der Flügelstürmer bringt den Ball flach ins Zentrum, wo Glatzel die Kugel aus etwa sieben Metern links unten ins Eck befördert.

4. Min Tor für den HSV! Glatzel bringt seine Farben in Führung.

4. Min Auch der HSV stört den Aufbau der Regensburger nicht besonders früh. Offensive Ideen hatten beide Teams in den ersten Minuten noch nicht.

2. Min Ruhiger Start in Regensburg. Die Gastgeber pressen den HSV nicht, stehen aber relativ hoch, um den den Aufbau der Hamburger schwieriger zu gestalten.

1. Min Los geht’s! Die Hausherren stoßen das Spiel an.

Anpfiff!