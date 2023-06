Pherai hat sich entschieden! Spielmacher wechselt zum HSV

Dass der HSV ihn im Visier hat, berichtete die MOPO bereits in der vergangenen Woche. Und nun steht der Deal unmittelbar bevor: Ein Bericht der „Braunschweiger Zeitung“ deckt sich mit den Informationen der MOPO, Eintracht Braunschweigs Immanuel Pherai steht vor einem Wechsel zum HSV. Der Deal dürfte zeitnah bekanntgegeben werden.

Wann genau Vollzug vermeldet wird, ist noch offen. Der Abgang des Offensivspielers von den Niedersachsen ist allerdings beschlossene Sache. Und auch der künftige Verein von Pherai steht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fest: Es ist der HSV.

Eintracht Braunschweigs Immanuel Pherai kommt zum HSV

Die Hamburger hatten den 22-Jährigen schon seit Monaten auf der Liste und intensivierten ihr Bemühen um Pherai in den vergangenen Tagen. Bei den ersten medizinischen Tests in Braunschweig am morgigen Mittwoch wird der Niederländer schon nicht mehr dabei sein. Stattdessen wird er für gut eine Million Euro – so hoch ist die in seinem Eintracht-Vertrag (bis 2024) verankerte Ausstiegsklausel – in den Volkspark wechseln. Und dort die Position des neuen Spielmachers bekommen.

Mit der Verpflichtung von Pherai, der auch Angebote aus der Bundesliga vorliegen hatte, dürften die HSV-Tage von Sonny Kittel gezählt sein. Eine Vertragsverlängerung mit dem 30-Jährigen war nach dessen verbesserter Formkurve in der Rückrunde zuletzt wieder thematisiert worden – künftig aber ist der HSV in der offensiven Mittelfeldzentrale mit Ludovit Reis, László Bénes, Anssi Suhonen und Neuzugang Pherai hochkarätig besetzt.